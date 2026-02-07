Patrick Mouratoglou est incorrigible.
Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir et taclé Boris Becker suite à ses propos concernant le niveau du Big 3 comparé à Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, l’entraîneur français a encore fait des siennes sur les réseaux sociaux.
Cette fois, The Coach a décidé de s’attaquer au cas Novak Djokovic, en expliquant finalement que le Serbe n’était pas assez motivé dans sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem. Toujours selon Patrick, cette fameuse motivation serait le seul et unique obstacle à cette quête. Nole appréciera sûrement…
« Le seul obstacle qui empêche Novak de remporter des Grands Chelems est sa motivation. Je ne pense pas qu’il soit suffisamment motivé pour remporter son 25e titre, sinon je pense qu’il l’aurait déjà fait. Il était extrêmement motivé pour les Jeux Olympiques, il a remporté la médaille d’or et battu Alcaraz en finale. Il a tout fait pour atteindre ses objectifs tout au long de sa vie. Il voulait être le meilleur de tous les temps. Il est sans aucun doute le meilleur de tous les temps. Personne ne battra ce record de sitôt. Chaque fois qu’il participait à un Grand Chelem, il était prêt à gagner. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, il ne s’attend donc pas à aller jusqu’au bout. Pourquoi ? Ce n’est pas une question d’âge ou de niveau de tennis, car il est en forme. S’il s’entraîne et se prépare, il peut jouer. Bien sûr, il ne récupère plus aussi bien qu’avant, mais il peut au moins faciliter les matchs. Les quarts de finale, les demi‐finales et la victoire Novak est le joueur le plus fort mentalement de l’histoire. S’il veut quelque chose, même si le niveau est ici et le sien là, il va s’adapter. Il va trouver un moyen, il va prendre les points les plus importants du match, puis il va gagner. C’est uniquement une question de motivation. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 12:21