Patrick Mouratoglou est incorrigible.

Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir et taclé Boris Becker suite à ses propos concer­nant le niveau du Big 3 comparé à Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, l’en­traî­neur fran­çais a encore fait des siennes sur les réseaux sociaux.

Cette fois, The Coach a décidé de s’at­ta­quer au cas Novak Djokovic, en expli­quant fina­le­ment que le Serbe n’était pas assez motivé dans sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem. Toujours selon Patrick, cette fameuse moti­va­tion serait le seul et unique obstacle à cette quête. Nole appré­ciera sûrement…

« Le seul obstacle qui empêche Novak de remporter des Grands Chelems est sa moti­va­tion. Je ne pense pas qu’il soit suffi­sam­ment motivé pour remporter son 25e titre, sinon je pense qu’il l’au­rait déjà fait. Il était extrê­me­ment motivé pour les Jeux Olympiques, il a remporté la médaille d’or et battu Alcaraz en finale. Il a tout fait pour atteindre ses objec­tifs tout au long de sa vie. Il voulait être le meilleur de tous les temps. Il est sans aucun doute le meilleur de tous les temps. Personne ne battra ce record de sitôt. Chaque fois qu’il parti­ci­pait à un Grand Chelem, il était prêt à gagner. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, il ne s’at­tend donc pas à aller jusqu’au bout. Pourquoi ? Ce n’est pas une ques­tion d’âge ou de niveau de tennis, car il est en forme. S’il s’en­traîne et se prépare, il peut jouer. Bien sûr, il ne récu­père plus aussi bien qu’a­vant, mais il peut au moins faci­liter les matchs. Les quarts de finale, les demi‐finales et la victoire Novak est le joueur le plus fort menta­le­ment de l’his­toire. S’il veut quelque chose, même si le niveau est ici et le sien là, il va s’adapter. Il va trouver un moyen, il va prendre les points les plus impor­tants du match, puis il va gagner. C’est unique­ment une ques­tion de motivation. »