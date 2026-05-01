La fin de l’année 2026 marquera un tournant dans l’histoire moderne du tennis.
Alors que Gaël Monfils, Stan Wawrinka, David Goffin ou encore Roberto Bautista Agut ont tous décidé de prendre leur retraite à l’issue de cette saison, Kei Nishikori les a imités en prenant la même décision concernant sa très belle carrière.
Plombé par les blessures, le Japonais de 26 ans est tombé au 464e rang mondial et ne joue plus que sur le circuit Challenger depuis le début de la saison.
L’ancien numéro 4 mondial et finaliste de l’US Open 2014, connu notamment pour son sens du timing exceptionnel, a expliqué sa décision dans un message posté sur Instagram.
« J’ai une annonce à faire. J’ai décidé de prendre ma retraite à la fin de cette saison. Depuis mon enfance, je suis passionné par le tennis et je me suis consacré à ce sport avec un seul rêve en tête : ‘Je veux concourir sur la scène internationale.’ Avoir atteint le circuit ATP, avoir joué au plus haut niveau et m’être maintenu dans le top 10 est une source de grande fierté pour moi. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, l’atmosphère particulière que je ressentais dans les stades bondés est irremplaçable. Il y a aussi eu des moments où j’étais submergé par la frustration et l’anxiété à cause de blessures à répétition qui m’empêchaient de jouer comme je le souhaitais. Malgré tout, mon amour pour le tennis et ma conviction que je pouvais devenir un joueur plus fort m’ont toujours ramené sur le court. J’ai le sentiment que toutes ces expériences ont enrichi et façonné ma vie. Je suis profondément reconnaissant envers ma famille et toutes les personnes qui m’ont soutenu à tout moment. Pour être honnête, j’aimerais encore pouvoir poursuivre ma carrière de joueur. Malgré tout, en repensant à tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent, je peux dire avec fierté que j’ai tout donné. Je suis vraiment heureux d’avoir parcouru ce chemin. Je chérirai chaque instant des matchs qui me restent et je me battrai jusqu’au bout. »
A national icon adored by all 🤍— Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2026
Former World No. 4 @keinishikori will retire from tennis at the end of the 2026 season 🥹 pic.twitter.com/R4kGm0qfy2
Respect Kei !
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 13:05