La fin de l’année 2026 marquera un tour­nant dans l’his­toire moderne du tennis.

Alors que Gaël Monfils, Stan Wawrinka, David Goffin ou encore Roberto Bautista Agut ont tous décidé de prendre leur retraite à l’issue de cette saison, Kei Nishikori les a imités en prenant la même déci­sion concer­nant sa très belle carrière.

Plombé par les bles­sures, le Japonais de 26 ans est tombé au 464e rang mondial et ne joue plus que sur le circuit Challenger depuis le début de la saison.

L’ancien numéro 4 mondial et fina­liste de l’US Open 2014, connu notam­ment pour son sens du timing excep­tionnel, a expliqué sa déci­sion dans un message posté sur Instagram.

« J’ai une annonce à faire. J’ai décidé de prendre ma retraite à la fin de cette saison. Depuis mon enfance, je suis passionné par le tennis et je me suis consacré à ce sport avec un seul rêve en tête : ‘Je veux concourir sur la scène inter­na­tio­nale.’ Avoir atteint le circuit ATP, avoir joué au plus haut niveau et m’être main­tenu dans le top 10 est une source de grande fierté pour moi. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, l’atmosphère parti­cu­lière que je ressen­tais dans les stades bondés est irrem­pla­çable. Il y a aussi eu des moments où j’étais submergé par la frus­tra­tion et l’anxiété à cause de bles­sures à répé­ti­tion qui m’empêchaient de jouer comme je le souhai­tais. Malgré tout, mon amour pour le tennis et ma convic­tion que je pouvais devenir un joueur plus fort m’ont toujours ramené sur le court. J’ai le senti­ment que toutes ces expé­riences ont enrichi et façonné ma vie. Je suis profon­dé­ment recon­nais­sant envers ma famille et toutes les personnes qui m’ont soutenu à tout moment. Pour être honnête, j’aimerais encore pouvoir pour­suivre ma carrière de joueur. Malgré tout, en repen­sant à tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent, je peux dire avec fierté que j’ai tout donné. Je suis vrai­ment heureux d’avoir parcouru ce chemin. Je chérirai chaque instant des matchs qui me restent et je me battrai jusqu’au bout. »

A national icon adored by all 🤍



Former World No. 4 @keinishikori will retire from tennis at the end of the 2026 season 🥹 pic.twitter.com/R4kGm0qfy2 — Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2026

Respect Kei !