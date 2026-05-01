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Après Wawrinka et Monfils, une autre star du circuit annonce sa retraite !

Par
Baptiste Mulatier
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La fin de l’année 2026 marquera un tour­nant dans l’his­toire moderne du tennis. 

Alors que Gaël Monfils, Stan Wawrinka, David Goffin ou encore Roberto Bautista Agut ont tous décidé de prendre leur retraite à l’issue de cette saison, Kei Nishikori les a imités en prenant la même déci­sion concer­nant sa très belle carrière. 

Plombé par les bles­sures, le Japonais de 26 ans est tombé au 464e rang mondial et ne joue plus que sur le circuit Challenger depuis le début de la saison. 

L’ancien numéro 4 mondial et fina­liste de l’US Open 2014, connu notam­ment pour son sens du timing excep­tionnel, a expliqué sa déci­sion dans un message posté sur Instagram. 

« J’ai une annonce à faire. J’ai décidé de prendre ma retraite à la fin de cette saison. Depuis mon enfance, je suis passionné par le tennis et je me suis consacré à ce sport avec un seul rêve en tête : ‘Je veux concourir sur la scène inter­na­tio­nale.’ Avoir atteint le circuit ATP, avoir joué au plus haut niveau et m’être main­tenu dans le top 10 est une source de grande fierté pour moi. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, l’atmosphère parti­cu­lière que je ressen­tais dans les stades bondés est irrem­pla­çable. Il y a aussi eu des moments où j’étais submergé par la frus­tra­tion et l’anxiété à cause de bles­sures à répé­ti­tion qui m’empêchaient de jouer comme je le souhai­tais. Malgré tout, mon amour pour le tennis et ma convic­tion que je pouvais devenir un joueur plus fort m’ont toujours ramené sur le court. J’ai le senti­ment que toutes ces expé­riences ont enrichi et façonné ma vie. Je suis profon­dé­ment recon­nais­sant envers ma famille et toutes les personnes qui m’ont soutenu à tout moment. Pour être honnête, j’aimerais encore pouvoir pour­suivre ma carrière de joueur. Malgré tout, en repen­sant à tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent, je peux dire avec fierté que j’ai tout donné. Je suis vrai­ment heureux d’avoir parcouru ce chemin. Je chérirai chaque instant des matchs qui me restent et je me battrai jusqu’au bout. »

Respect Kei !

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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