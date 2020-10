Radmilo Armenulic, plus ancien capitaine de la Coupe Davis de l’histoire yougoslave et serbe, a une voix qui compte en Europe de l’Est. Et il a parlé. Sur Novak Djokovic. Conscient que le numéro 1 mondial est passé à côté de sa finale à Roland-Garros, il reste très confiant pour ses prochaines échéances. Et constate que la majorité des fans de tennis sont contre lui…

« Le problème est que lorsque vous pourchassez les records, vous êtes trop tendu. Novak a été accablé par Nadal en finale. Il a commencé à jouer de façon inhabituelle. Il a raccourci les points, il ne les a pas construits. Cela n’était jamais arrivé à Djokovic. Mais rien de terrible. Je pense qu’il reviendra plus fort. Les gens craignent qu’il devienne le meilleur joueur de l’histoire » a déclaré l’ancien joueur, ayant aujourd’hui 80 ans, dans des propos accordés à Web Alo.