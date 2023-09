Début septembre, l’Italien de 22 ans Matteo Arnaldi a réalisé un très joli parcours à l’US Open où il n’a été stoppé qu’en huitièmes de finale par Carlos Alcaraz (6−3, 6–3, 6–4, en 2h de jeu). Au cours d’une inter­view accordée à Tuttosport, l’ac­tuel 48e joueur mondial révèle les ensei­gne­ments de ce match en encen­sant le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

« Je pense que c’était une grande expé­rience pour moi de jouer contre Carlos sur le court Arthur Ashe. C’est un joueur extra­or­di­naire et un grand cham­pion. J’ai essayé de jouer mon meilleur tennis, mais il était trop fort pour moi aujourd’hui. Il m’a montré ce que je devais faire pour atteindre son niveau. Il est très fort menta­le­ment, très calme et concentré. Il ne vous donne aucun point gratuit ni aucune chance de revenir. Il joue chaque point comme si c’était le dernier. Il est égale­ment très intel­li­gent et sait comment jouer sur diffé­rentes surfaces et contre diffé­rents adver­saires. Il sait varier et peut changer le rythme du jeu à tout moment. J’ai beau­coup appris à ses côtés et j’es­père que je pourrai bientôt rejouer contre lui. »