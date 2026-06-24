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Arnaldi, qui avait dû déclarer forfait en demies de Roland‐Garros : « J’ai regardé la finale entre Zverev et Cobolli mais je ne ferai pas de commentaire »

Par
Baptiste Mulatier
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Malade alors qu’il réali­sait un parcours incroyable à Roland‐Garros, Matteo Arnaldi avait dû déclarer forfait avant sa demi‐finale contre Flavio Cobolli. 

Lors d’une inter­view accordée à Express, l’Italien a expliqué qu’il n’avait rien pu manger pendant deux jours, mais qu’il avait quand même regardé la finale entre Flavio Cobolli et Alexander Zverev. Et il a visi­ble­ment été déçu pour son compatriote.

« Je l’ai regardée, malheu­reu­se­ment ! Je ne vais pas faire de commen­taire ! Je sais juste que ça aurait été une belle demi‐finale et que si je l’avais remportée, ça aurait été une belle finale pour moi aussi. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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