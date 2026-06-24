Malade alors qu’il réali­sait un parcours incroyable à Roland‐Garros, Matteo Arnaldi avait dû déclarer forfait avant sa demi‐finale contre Flavio Cobolli.

Lors d’une inter­view accordée à Express, l’Italien a expliqué qu’il n’avait rien pu manger pendant deux jours, mais qu’il avait quand même regardé la finale entre Flavio Cobolli et Alexander Zverev. Et il a visi­ble­ment été déçu pour son compatriote.

« Je l’ai regardée, malheu­reu­se­ment ! Je ne vais pas faire de commen­taire ! Je sais juste que ça aurait été une belle demi‐finale et que si je l’avais remportée, ça aurait été une belle finale pour moi aussi. »