Malade alors qu’il réalisait un parcours incroyable à Roland‐Garros, Matteo Arnaldi avait dû déclarer forfait avant sa demi‐finale contre Flavio Cobolli.
Lors d’une interview accordée à Express, l’Italien a expliqué qu’il n’avait rien pu manger pendant deux jours, mais qu’il avait quand même regardé la finale entre Flavio Cobolli et Alexander Zverev. Et il a visiblement été déçu pour son compatriote.
« Je l’ai regardée, malheureusement ! Je ne vais pas faire de commentaire ! Je sais juste que ça aurait été une belle demi‐finale et que si je l’avais remportée, ça aurait été une belle finale pour moi aussi. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 11:55