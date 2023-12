Matteo Arnaldi est l’une des révé­la­tions Italienne de cette saison 2023 en passant de la 134e place mondiale au top 50 et la 44e position.

Le jeune joueur s’est confié au micro de l’ATP sur ses moti­va­tions et ses idoles depuis le plus jeune âge et c’est toujours le même nom qui ressort, celui du Serbe, Novak Djokovic.

« Fin da quando ero piccolo Djokovic è sempre stato il mio idolo e lo è ancora adesso. Il rovescio è il colpo che prefe­risco di lui e che cerco di emulare.



« Fin da quando ero piccolo Djokovic è sempre stato il mio idolo e lo è ancora adesso. Il rovescio è il colpo che prefe­risco di lui e che cerco di emulare.

Ho iniziato a giocare a tennis a 4⁄ 5 anni con mio nonno, poi l'ho scelto defi­ni­ti­va­mente a 14 anni »

« Depuis que je suis tout petit, Djokovic a toujours été mon idole et l’est toujours. Son revers est mon coup préféré et j’es­saie de l’imiter. J’ai commencé à jouer au tennis à l’âge de quatre ou cinq ans avec mon grand‐père, puis j’ai choisi ce sport pour de bon à l’âge de 14 ans », a déclaré l’Italien.