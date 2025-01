Au micro d’Eurosport, l’an­cien 10e joueur mondial, Arnaud Clément, a évoqué le possible « danger » d’une trop grande domi­na­tion de Jannik Sinner, presque injouable depuis quelques mois.

« On a pu dire ça long­temps de Novak Djokovic et certains le disent encore d’ailleurs : c’est peut‐être ennuyeux, mais pratiqué à ce niveau‐là… J’ai peut‐être une manière de regarder diffé­rente du grand public, mais je trouve ça fabu­leux. Après, si demain, en finale d’un Grand Chelem sur dur, tu as Jannik Sinner contre Jannik Sinner… Mais ce n’est pas le cas, là. Il y a une histoire à raconter. Quand il y a Alcaraz, il y en aura une autre. »