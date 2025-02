L’ancien 10e joueur mondial, Arnaud Clément, retraité depuis 2013, a analysé pour Eurosport l’évo­lu­tion du circuit et des profils de joueurs.

« Je pense que l’uni­for­mi­sa­tion des surfaces y est pour beau­coup. Un gazon, des durs et même des indoors plus lents, cela fait que le tennis qu’on a besoin de prati­quer pour gagner est moins varié. Ça laisse un petit peu moins de place à certains gaba­rits aujourd’hui. Quand on voit à quel point les types de près de deux mètres sont capables de bouger et de défendre… ça n’exis­tait pas à mon époque. Quand tu les retour­nais, tu avais fait 80 % du boulot, ce n’est pas le cas avec les Zverev et Medvedev. »