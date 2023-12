En décla­rant publi­que­ment que l’an­cienne géné­ra­tion, celle des Boris Becker, Pete Sampras et Andre Agassi, n’au­rait aucune chance face à la géné­ra­tion actuelle et notam­ment contre Novak Djokovic, Nick Kyrgios a relancé un vieux débat.

Et après s’être fait remonter les bretelles par Boris Becker, l’Australien a égale­ment vu le Français et ancien 10e joueur mondial, Arnaud Clément, lui répondre chez nos confrères d’Eurosport. Et Arnaud est plutôt bien placé pour évoquer ce sujet, lui qui a joué contre la géné­ra­tion Sampras‐Agassi puis celle des Federer, Nadal et Djokovic.

« On ne chro­no­mètre pas du tout de la même manière qu’à l’époque. On ne servait pas à 200 alors et à 220 aujourd’hui, c’est faux. On perdait systé­ma­ti­que­ment 15 km/h quand on servait à l’ex­té­rieur par rapport au T. Les joueurs servent sûre­ment un peu plus fort de nos jours, mais il n’y a pas 20 km/h d’écart. Mais Kyrgios est assez bien placé pour savoir que le service, ce n’est pas simple­ment la vitesse. Et actuel­le­ment, aucun joueur du circuit n’est capable de servir comme Sampras servait, c’est‐à‐dire toutes ses secondes balles à 185–190 km/h qu’il mettait sur la ligne quand il fallait le faire. Il était capable de faire des aces sur seconde au meilleur retour­neur de l’époque Andre Agassi. Il pouvait enchaîner service‐volée systé­ma­ti­que­ment comme personne ne pour­rait le faire désormais. »