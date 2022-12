Interrogé par Eurosport sur le délicat sujet du dopage dans le tennis alors que Simona Halep, Fernando Verdasco et Kamil Majchrzak ont tous été contrôlé positif ces derniers mois, Arnaud Clément a estimé n’avoir aucun doute concer­nant Rafael Nadal, notam­ment après la dernière édition de Roland‐Garros où il avait reconnu avoir reçu plusieurs infil­tra­tions (tota­le­ment légales) dans son pied douloureux.

« Je ne me suis jamais posé la ques­tion par rapport à Rafael Nadal juste­ment sur le dernier Roland‐Garros, tout ce qu’il a fait en plus il l’a même quasi­ment rendu public. Donc à un moment donné, il y a des règles, on les suit ou on déborde mais en aucun cas Rafael Nadal n’a été limite je crois sur ce coup‐là. Moi, je n’ai abso­lu­ment aucun doute sur l’éthique de ce joueur. Et ce n’est pas parce qu’un joueur est parti­cu­liè­re­ment physique ou athlé­tique qu’il est juste­ment dopé. Faut faire atten­tion avec ce genre de raccourci. On a pu voir d’ailleurs des joueurs qui ont été pris pour dopage et on se disait, ‘mais non, pas lui, c’est même bizarre’, parce que c’est pas la physique qu’on s’ima­gine pour un gars qui se dope. »