Ancien 10e joueur mondial et vain­queur de Wimbledon en double, Arnaud Clément était l’in­vité de nos confrères de Tennis Legend pour raconter ses anec­dotes à propos du Big 3. Et l’an­cien capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis en a raconté une parti­cu­liè­re­ment marquante à propos de Rafael Nadal. Extraits.

« Ce que je trouve extra­or­di­naire chez Rafa, c’est qu’il a toujours été un joueur, avec son entou­rage, extrè­me­ment poli. Il vient toujours dire bonjour, il vient serrer la main alors qu’il gagne des Grands Chelems, des tour­nois toutes les semaines, des Masters 1000 tout le temps. Je ne sais plus où c’était, le lende­main d’une de ses grandes victoires, on était dans le hall de l’hôtel et puis il me voit, nos regards se croisent, je lui fais un petit geste pour le saluer et puis il traverse tout le hall pour venir me serrer la main. Alors qu’on se respecte mais je ne peux pas dire qu’on soit proche ou quoi que ce soit mais voilà, c’est Nadal, c’est comme cela, c’est la simpli­cité, toujours on dit bonjour, quelque soit le moment, que ce soit un moment diffi­cile, un moment excep­tionnel dans sa carrière ou qu’il ait été solli­cité des dizaines d’heures par les médias du monde entier juste avant et bien ça ne va rien changer à son atti­tude qui a toujours été la même. J’ai toujours trouvé ça extra­or­di­naire. Je me disais : « Toi, Arnaud, je pense que tu es quel­qu’un de plutôt sain, mais si jamais tu vivais la même chose que ce qu’il vit lui, est‐ce que toi tu aurais traversé le hall ou est‐ce que simple­ment tu te serais contenté de faire un petit geste de la main ou de la tête ? » Je crois connaître la réponse. Rafael Nadal est extra­or­di­naire, il est excep­tionnel de simplicité. »