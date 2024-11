Suite à l’an­nonce de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, Eurosport s’est permis de rêver en imagi­nant Rafael Nadal et Roger Federer devenir entraî­neurs sur le circuit principal.

L’ancien numéro 10 mondial Arnaud Clément a réfléchi à ce que les deux légendes pour­raient apporter à un joueur comme Carlos Alcaraz.

« Alcaraz sait tout faire : son problème, c’est savoir quoi faire à quel moment. Nadal comme Federer pour­raient évidem­ment l’aider sur ce plan. Parfois, c’est très clair dans sa tête et c’est la justesse incarnée, à d’autres moments, il se trompe. Et ça coïn­cide avec un manque de fraî­cheur souvent, il y a un travail à faire sur la program­ma­tion au niveau des exhi­bi­tions par exemple. Ça dépend de ce qu’il veut : aller cher­cher le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem ? Il est plutôt bien parti, mais ça s’ins­crit dans la durée. »