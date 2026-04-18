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Arnaud Clément emballé au sujet d’Arthur Fils : « Je pense que si ça continue comme ça, ça arri­vera de toute manière cette année »

Par
Laurent Trupiano
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Au micro de RMC, Arnaud Clément a évoqué le cas d’Arthur Fils dont la saison 2026 débuté un peu tard est pour le moment assez remar­quable. Arnaud n’est pas étonné et pense que le Tricolore peut aller très loin et très vite.

« Quelque part, il a repris peut‐être en étant encore meilleur que l’année dernière, quand on l’avait laissé, alors qu’il était déjà très très haut (NDLR : il a 14e). Donc voilà, je pense qu’il a déjà un niveau pour aller cher­cher assez rapi­de­ment le Top 10. Donc je pense que si ça continue comme ça, ça arri­vera de toute manière cette année. Et puis on verra pour la suite, c’est cool en tout cas en France d’avoir un joueur comme ça qui arrive et en qui on peut croire très fort. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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