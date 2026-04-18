Au micro de RMC, Arnaud Clément a évoqué le cas d’Arthur Fils dont la saison 2026 débuté un peu tard est pour le moment assez remar­quable. La « clé » n’est pas étonné et pense que le trico­lore peut aller très loin et très « vite ».

« Quelque part, il a repris peut‐être en étant encore meilleur que l’année dernière, quand on l’avait laissé, alors qu’il était déjà très très haut (NDLR : il a 14e). Donc voilà, je pense qu’il a déjà un niveau pour aller cher­cher assez rapi­de­ment le Top 10. Donc je pense que si ça continue comme ça, ça arri­vera de toute manière cette année. Et puis on verra pour la suite, c’est cool en tout cas en France d’avoir un joueur comme ça qui arrive et en qui on peut croire très fort »