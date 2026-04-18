Au micro de RMC, Arnaud Clément a évoqué le cas d’Arthur Fils dont la saison 2026 débuté un peu tard est pour le moment assez remarquable. La « clé » n’est pas étonné et pense que le tricolore peut aller très loin et très « vite ».
« Quelque part, il a repris peut‐être en étant encore meilleur que l’année dernière, quand on l’avait laissé, alors qu’il était déjà très très haut (NDLR : il a 14e). Donc voilà, je pense qu’il a déjà un niveau pour aller chercher assez rapidement le Top 10. Donc je pense que si ça continue comme ça, ça arrivera de toute manière cette année. Et puis on verra pour la suite, c’est cool en tout cas en France d’avoir un joueur comme ça qui arrive et en qui on peut croire très fort »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 09:40