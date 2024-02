Arnaud Clément essaye toujours de prendre du recul lors de ses analyses du circuit ATP.

L’ancien 10e mondial ne veut pas tomber dans la faci­lité en disant que la riva­lité Djokovic‐Alcaraz est toujours l’axe prin­cipal du tennis, après un Open d’Australie plutôt raté par les deux hommes.

Dans une inter­view pour nos confrères de L’Equipe, le Français s’est exprimé sur l’im­por­tance du top 4 actuel, qui semble au‐dessus des autres, en expli­quant qui il fallait surveiller de près.

« Il y a un an, on ne voyait que la riva­lité Djokovic‐Alcaraz. Plus main­te­nant. Ce qui est génial, c’est que se greffe aussi une riva­lité Alcaraz‐Sinner. Et pour long­temps ! C’est canon. Mais atten­tion, il ne faut pas oublier Medvedev ! On n’en parle pas mais il est toujours là. », a analysé Arnaud Clément.