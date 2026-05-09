Toujours en quête d’un titre du Grand Chelem, à 29 ans, Alexander Zverev vient de perdre ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, et quatre de ses cinq derniers matchs face à Carlos Alcaraz.

Lors de la dernière émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais Arnaud Clément s’est montré très critique envers l’état d’esprit et les choix tactiques de l’actuel numéro 3 mondial.

Zverev, regrets éter­nels ?



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« Je n’ai pas l’im­pres­sion que Zverev, avec du recul, pourra se dire qu’il a tout fait pour aller cher­cher un Grand Chelem. Je me rappelle du discours qu’il pouvait y avoir aussi à l’époque du Big 3 ou du Big 4. Ce n’était pas le même que celui de Zverev, qui est complè­te­ment résigné. Ils étaient capables de battre Federer, ils étaient capables de battre tous les joueurs, mais il disait ce qui est dur, c’est que pour aller gagner un Grand Chelem, il faut en battre deux ou trois. Là, ils bloquent sur le premier. Moi je préfé­re­rais à un moment donné que Zverev perde en faisant 30 fautes directes, en tentant que des coups gagnants ou en faisant que des services volés. Il pren­drait peut‐être 6–1, 6–2 mais il aurait essayé quelque chose de diffé­rent. Je trouve ça terrible de prendre 6–1, 6–2 ou même 6–3, 6–3 en jouant un système de jeu dans lequel il sait perti­nem­ment qu’il ne pourra pas gagner. »