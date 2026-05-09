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Arnaud Clément : « Je n’ai pas l’im­pres­sion que Zverev, avec du recul, pourra se dire qu’il a tout fait pour aller cher­cher un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Toujours en quête d’un titre du Grand Chelem, à 29 ans, Alexander Zverev vient de perdre ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, et quatre de ses cinq derniers matchs face à Carlos Alcaraz. 

Lors de la dernière émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais Arnaud Clément s’est montré très critique envers l’état d’esprit et les choix tactiques de l’actuel numéro 3 mondial.

« Je n’ai pas l’im­pres­sion que Zverev, avec du recul, pourra se dire qu’il a tout fait pour aller cher­cher un Grand Chelem. Je me rappelle du discours qu’il pouvait y avoir aussi à l’époque du Big 3 ou du Big 4. Ce n’était pas le même que celui de Zverev, qui est complè­te­ment résigné. Ils étaient capables de battre Federer, ils étaient capables de battre tous les joueurs, mais il disait ce qui est dur, c’est que pour aller gagner un Grand Chelem, il faut en battre deux ou trois. Là, ils bloquent sur le premier. Moi je préfé­re­rais à un moment donné que Zverev perde en faisant 30 fautes directes, en tentant que des coups gagnants ou en faisant que des services volés. Il pren­drait peut‐être 6–1, 6–2 mais il aurait essayé quelque chose de diffé­rent. Je trouve ça terrible de prendre 6–1, 6–2 ou même 6–3, 6–3 en jouant un système de jeu dans lequel il sait perti­nem­ment qu’il ne pourra pas gagner. »

Publié le samedi 9 mai 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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