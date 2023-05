Dans des propos accordés à L’Equipe, Arnaud Clément donne son ressenti sur le prochain Roland‐Garros (du 28 mai au 11 juin) en l’ab­sence de Rafael Nadal. Et il en profite pour comparer les deux phéno­mènes à Novak Djokovic.

« Rune et Alcaraz ont la même menta­lité qu’a­vait Djokovic lors­qu’il est arrivé quand Federer et Nadal domi­naient. Pour eux, rien d’im­pos­sible. Alcaraz a vite perdu à Rome, mais n’avait‐il surtout pas besoin d’un peu de repos après un enchaî­ne­ment intense de tour­nois ? N’est pas Nadal qui veut… Et j’ai l’im­pres­sion qu’il ne faut pas oublier Tsitsipas, qui a un histo­rique et un physique qui plaident pour lui sur terre battue… », a estimé l’an­cien top 10.