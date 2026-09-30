Alors qu’Arthur Fils est devenu ce lundi le 13e joueur fran­çais à inté­grer le Top 10 mondial de l’ATP, le premier depuis Gaël Monfils en octobre 2020, nos confrères de L’Équipe ont eu la bonne idée d’in­ter­roger certains de ses compa­triotes à avoir réussi la même performance.

Et après les mots forts de Thierry Tulasne, c’est au tour d’Arnaud Clément de s’ex­primer sur l’ac­tuel 9e mondial. Et il voit grand pour lui.

« Je ne suis resté que deux semaines à la 10e place (du 2 au 15 avril 2001), se souvient Arnaud Clément, et ça a été une grande fierté. Ça peut paraître idiot, mais ces caps comptent beau­coup. J’ai deux copains dont le meilleur clas­se­ment a été 101e ou 102e, eh ben ils sont défaits de ne jamais avoir été dans les 100. Et je crois que tous ceux qui ont battu des top 10 se souviennent aussi de leur première fois. Ça repré­sente vrai­ment un truc, ce n’est pas que dans l’in­cons­cient. Dans mon cas, c’était vrai­ment un moment très marquant, oui. Dans celui d’Arthur, je pense moins, parce que ses objec­tifs sont supé­rieurs. Le top 10, je ne sais pas si c’était par manque d’am­bi­tion, mais ça me semblait déjà extra­or­di­naire. L’étape d’après, ça aurait été le top 5, mais je ne pensais vrai­ment pas que c’était quelque chose d’ac­ces­sible pour moi. Arthur, ça fait un moment que personne ne doutait plus du fait qu’il allait atteindre le top 10, surtout qu’en termes de jeu produit, c’est bien supé­rieur à ça, même. Pour lui, ça ressemble à un point de passage. »





