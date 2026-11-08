Invité par L’Équipe à s’exprimer sur la nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Arnaud Clément, qui a occupé ce poste de 2012 à 2015, a tressé les louanges de son ancien joueur.
« Gaël, je l’ai toujours connu à fond. J’ai vu des trucs avec lui que je n’ai vus avec aucun autre. Avant la finale à Lille contre la Suisse (2014, défaite 3–1), ce qu’il a été capable de donner à l’entraînement en intensité et en volume, c’était hallucinant. Tu sentais qu’il y avait un danger physiquement, mais il avait besoin de pousser la machine à fond pour se rassurer. Et le meilleur souvenir c’est ce match contre (Roger) Federer (victoire 6–1, 6–4, 6–3). Vu la manière dont il s’était préparé, je trouvais qu’il méritait le match énorme qu’il a sorti. Même si c’était un Federer du vendredi, ce n’était pas si mauvais que ça en fin de match. Sur le terrain, c’était le joueur le plus facile à coacher. Il faisait tout ce que tu lui demandais. Sans poser de questions. Il s’en remettait complètement à toi, c’était fabuleux. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 14:14