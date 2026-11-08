Invité par L’Équipe à s’ex­primer sur la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Arnaud Clément, qui a occupé ce poste de 2012 à 2015, a tressé les louanges de son ancien joueur.

« Gaël, je l’ai toujours connu à fond. J’ai vu des trucs avec lui que je n’ai vus avec aucun autre. Avant la finale à Lille contre la Suisse (2014, défaite 3–1), ce qu’il a été capable de donner à l’en­traî­ne­ment en inten­sité et en volume, c’était hallu­ci­nant. Tu sentais qu’il y avait un danger physi­que­ment, mais il avait besoin de pousser la machine à fond pour se rassurer. Et le meilleur souvenir c’est ce match contre (Roger) Federer (victoire 6–1, 6–4, 6–3). Vu la manière dont il s’était préparé, je trou­vais qu’il méri­tait le match énorme qu’il a sorti. Même si c’était un Federer du vendredi, ce n’était pas si mauvais que ça en fin de match. Sur le terrain, c’était le joueur le plus facile à coacher. Il faisait tout ce que tu lui deman­dais. Sans poser de ques­tions. Il s’en remet­tait complè­te­ment à toi, c’était fabuleux. »