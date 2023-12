Invité par Eurosport à parti­ciper au débat concer­nant le niveau réel de la géné­ra­tion des Becker‐Agassi‐Sampras suite aux propos très durs de Nick Kyrgios sur Pistol Pete et période du tennis, Arnaud Clément a tenu à remettre l’église au milieu du village.

« Et est‐ce que Sampras ne se serait pas adapté s’il avait joué sur des surfaces plus lentes dès le départ ? On peut penser que si : ce n’était pas qu’un serveur, il ne faut pas oublier quel joueur c’était. À part sa carence sur terre battue, il était mons­trueux partout ailleurs. Et il y avait de la concur­rence quand même : les Agassi, les Kafelnikov, les Becker… C’est sûr que si on compare tout au Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic), c’est diffé­rent. Et oui, ils ont tous battu son record en Grand Chelem, mais il ne faut pas oublier de qui on parle. On oublie ces riva­lités parce qu’elles ont duré moins long­temps. Les titres étaient plus partagés, mais ça jouait pas mal quand même à l’époque. »