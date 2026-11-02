À seule­ment 17 ans, Moïse Kouame a remporté à Brest son premier titre en Challenger grâce à une victoire au jeu décisif en finale ce dimanche contre le 105e mondial Martin Damm : 6–4, 6–7(5), 7–6(4), en 2h21 de jeu.

Grâce à cet accom­plis­se­ment, qui couronne déjà une très belle saison de sa part, le grand espoir du tennis fran­çais grimpe de 44 places pour s’installer au 132e rang mondial.

L’ancien joueur fran­çais Arnaud Di Pasquale, direc­teur du tournoi, a fait part à Eurosport de ses obser­va­tions sur le « crack » trico­lore tout au long de la semaine.

« Moïse a eu une entrée en matière pas forcé­ment évidente mais il est monté en puis­sance. Je trouve qu’il s’est vrai­ment libéré sur le match contre Virtanen (demie). Est‐ce parce qu’il avait appris, entre temps, qu’il avait fina­le­ment une invi­ta­tion pour le tableau final du Rolex Paris Masters ? Peut‐être. En tout cas, il est allé cher­cher ses matches, il a été solide, rigou­reux, sérieux. Je l’ai trouvé vrai­ment costaud dans la couver­ture de terrain, avec un gros physique. Tu vois déjà que les gens viennent vrai­ment pour le voir lui. Il y a une vraie commu­nion avec le public. Il a su jouer avec les spec­ta­teurs dans une salle qui était vrai­ment un chau­dron en finale, pour un scénario complè­te­ment fou. J’ai beau­coup discuté avec Richard (Gasquet, coach de Kouame, ndlr), en privé, tout au long de la semaine. Tu sentais qu’il y avait cette volonté de fran­chir ce cap, cette étape impor­tante. D’ailleurs, quand tu vois la manière avec laquelle Moïse a mani­festé sa joie après la balle de match, tu comprends qu’il y avait comme une forme de libération »

A day Kouame will never forget 🥹



The 17‐year‐old battles past Damm 6–4, 6–7(5), 7–6(4) to claim his first career ATP Challenger title !#ATPChallenger | 🇫🇷 Brest pic.twitter.com/jKFVnedGaB — ATP Challenger (@ATPChallenger) November 1, 2026

Moïse Kouame va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il est invité dans le grand tableau. Il sera en pleine confiance pour affronter au premier tour le récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial).