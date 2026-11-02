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Arnaud Di Pasquale, direc­teur du tournoi, sur le titre de Kouame : « Quand tu vois la manière avec laquelle Moïse a mani­festé sa joie après la balle de match, tu comprends qu’il y avait comme une forme de libération »

Par
Baptiste Mulatier
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À seule­ment 17 ans, Moïse Kouame a remporté à Brest son premier titre en Challenger grâce à une victoire au jeu décisif en finale ce dimanche contre le 105e mondial Martin Damm : 6–4, 6–7(5), 7–6(4), en 2h21 de jeu. 

Grâce à cet accom­plis­se­ment, qui couronne déjà une très belle saison de sa part, le grand espoir du tennis fran­çais grimpe de 44 places pour s’installer au 132e rang mondial.

L’ancien joueur fran­çais Arnaud Di Pasquale, direc­teur du tournoi, a fait part à Eurosport de ses obser­va­tions sur le « crack » trico­lore tout au long de la semaine. 

« Moïse a eu une entrée en matière pas forcé­ment évidente mais il est monté en puis­sance. Je trouve qu’il s’est vrai­ment libéré sur le match contre Virtanen (demie). Est‐ce parce qu’il avait appris, entre temps, qu’il avait fina­le­ment une invi­ta­tion pour le tableau final du Rolex Paris Masters ? Peut‐être. En tout cas, il est allé cher­cher ses matches, il a été solide, rigou­reux, sérieux. Je l’ai trouvé vrai­ment costaud dans la couver­ture de terrain, avec un gros physique. Tu vois déjà que les gens viennent vrai­ment pour le voir lui. Il y a une vraie commu­nion avec le public. Il a su jouer avec les spec­ta­teurs dans une salle qui était vrai­ment un chau­dron en finale, pour un scénario complè­te­ment fou. J’ai beau­coup discuté avec Richard (Gasquet, coach de Kouame, ndlr), en privé, tout au long de la semaine. Tu sentais qu’il y avait cette volonté de fran­chir ce cap, cette étape impor­tante. D’ailleurs, quand tu vois la manière avec laquelle Moïse a mani­festé sa joie après la balle de match, tu comprends qu’il y avait comme une forme de libération »

Moïse Kouame va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il est invité dans le grand tableau. Il sera en pleine confiance pour affronter au premier tour le récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial).

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 09:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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