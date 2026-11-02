À seulement 17 ans, Moïse Kouame a remporté à Brest son premier titre en Challenger grâce à une victoire au jeu décisif en finale ce dimanche contre le 105e mondial Martin Damm : 6–4, 6–7(5), 7–6(4), en 2h21 de jeu.
Grâce à cet accomplissement, qui couronne déjà une très belle saison de sa part, le grand espoir du tennis français grimpe de 44 places pour s’installer au 132e rang mondial.
L’ancien joueur français Arnaud Di Pasquale, directeur du tournoi, a fait part à Eurosport de ses observations sur le « crack » tricolore tout au long de la semaine.
« Moïse a eu une entrée en matière pas forcément évidente mais il est monté en puissance. Je trouve qu’il s’est vraiment libéré sur le match contre Virtanen (demie). Est‐ce parce qu’il avait appris, entre temps, qu’il avait finalement une invitation pour le tableau final du Rolex Paris Masters ? Peut‐être. En tout cas, il est allé chercher ses matches, il a été solide, rigoureux, sérieux. Je l’ai trouvé vraiment costaud dans la couverture de terrain, avec un gros physique. Tu vois déjà que les gens viennent vraiment pour le voir lui. Il y a une vraie communion avec le public. Il a su jouer avec les spectateurs dans une salle qui était vraiment un chaudron en finale, pour un scénario complètement fou. J’ai beaucoup discuté avec Richard (Gasquet, coach de Kouame, ndlr), en privé, tout au long de la semaine. Tu sentais qu’il y avait cette volonté de franchir ce cap, cette étape importante. D’ailleurs, quand tu vois la manière avec laquelle Moïse a manifesté sa joie après la balle de match, tu comprends qu’il y avait comme une forme de libération »
Moïse Kouame va désormais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il est invité dans le grand tableau. Il sera en pleine confiance pour affronter au premier tour le récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial).
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 09:38