Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent le circuit principal depuis deux ans, tout le monde ou presque cherche à leur trouver un concurrent digne de ce nom. Et le nom qui revient le plus régulièrement est celui de Joao Fonseca, 30e joueur mondial à seulement 19 ans.
Interrogé à son sujet chez nos confrères d’Eurosport, l’ancien joueur français, Arnaud Di Pasquale, a fait part de son enthousiasme au sujet de la pépite brésilienne.
« Pour moi, le joueur à suivre pour la saison prochaine, c’est lui. Je trouve qu’il dégage quelque chose d’assez remarquable. Il est capable de jouer sur toutes les surfaces, et il a un tennis porté vers l’avant. Il a ce coup droit surpuissant, dévastateur, il est capable déjà de très bien servir et physiquement pour son jeune âge, je trouve qu’il bouge très bien. Si je dois me projeter et donner un classement, je pense que l’an prochain, il peut rentrer dans le top 10. Il y a des joueurs comme ça qui communiquent quelque chose de supplémentaire et quand on voit qu’il arrive à lever les foules, il dégage quelque chose d’assez particulier. Il est décomplexé, il y croit et on sent qu’il y a une détermination hors normes donc, avec son tennis hyper puissant. Je pense qu’il va pouvoir se rapprocher très rapidement d’Alcaraz et de Sinner en niveau de jeu en tout cas. C’est ce que j’espère. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 14:42