Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent le circuit prin­cipal depuis deux ans, tout le monde ou presque cherche à leur trouver un concur­rent digne de ce nom. Et le nom qui revient le plus régu­liè­re­ment est celui de Joao Fonseca, 30e joueur mondial à seule­ment 19 ans.

Interrogé à son sujet chez nos confrères d’Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais, Arnaud Di Pasquale, a fait part de son enthou­siasme au sujet de la pépite brésilienne.

« Pour moi, le joueur à suivre pour la saison prochaine, c’est lui. Je trouve qu’il dégage quelque chose d’assez remar­quable. Il est capable de jouer sur toutes les surfaces, et il a un tennis porté vers l’avant. Il a ce coup droit surpuis­sant, dévas­ta­teur, il est capable déjà de très bien servir et physi­que­ment pour son jeune âge, je trouve qu’il bouge très bien. Si je dois me projeter et donner un clas­se­ment, je pense que l’an prochain, il peut rentrer dans le top 10. Il y a des joueurs comme ça qui commu­niquent quelque chose de supplé­men­taire et quand on voit qu’il arrive à lever les foules, il dégage quelque chose d’assez parti­cu­lier. Il est décom­plexé, il y croit et on sent qu’il y a une déter­mi­na­tion hors normes donc, avec son tennis hyper puis­sant. Je pense qu’il va pouvoir se rappro­cher très rapi­de­ment d’Alcaraz et de Sinner en niveau de jeu en tout cas. C’est ce que j’espère. »

