Selon Arnaud Di Pasquale, le contexte pour­rait bien faire les affaires du « Djoker ». Sur le plateau d’Eurosport, l’an­cien numéro 39 mondial estime que le Serbe risque bien de profiter des circonstances.

« Il a été grand favori pendant de nombreuses années. Autant cette saison, il l’est beau­coup moins, c’est vrai. Mais dans ce contexte, avec toutes ces bles­sures, ces jeunes qui sont dans le dur pour la plupart, même s’il y a des victoires, des progrès, on ne les sent pas si sereins. Sinner, c’était le cas jusque‐là. On va voir comment il va gérer son retour à la compé­ti­tion. Pour les autres comme Alcaraz, c’est un peu en dents de scie, il y a des hauts et des bas. Au‐delà des bles­sures, même dans son jeu. Rune, n’en parlons pas. Il peut y avoir des Tsitsipas qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Un Zverev, pour­quoi pas ? Finalement, Djoko se remet dans la course pour remporter de nouveau, alors qu’on n’y croyait pas ces dernières semaines. Tout d’un coup, on va plus parler de lui, parce qu’il a l’ex­pé­rience, toutes ses victoires en Grand Chelem. Par rapport aux autres, ça va jouer énor­mé­ment. Il est presque le premier favori, parce que les autres sont moins bien, pas en forme ou blessés. »