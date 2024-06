Si Novak Djokovic est évidem­ment un exemple pour la plupart des joueurs de tennis, c’est égale­ment le cas pour beau­coup d’autres sportifs.

Nouvel entraî­neur du Liverpool Football Club, le Néerlandais Arne Slot a notam­ment révélé qu’il puisait dans le tennis et notam­ment chez le Serbe pour inspirer et motiver ses joueurs. La dernière victoire du Serbe contre Cerundolo en huitièmes de finale de Roland‐Garros en est selon lui le parfait exemple.

« Je ne m’ins­pire pas d’autres sports sur le plan tactique, bien sûr, parce que c’est diffé­rent, mais la façon dont certains sports gèrent l’as­pect mental du jeu peut vous aider. Et je l’ai parfois utilisé lors des réunions d’équipe avant un match, j’ai essayé d’uti­liser des exemples de cyclisme ou récem­ment de tennis. J’ai regardé Roland Garros et nous avons vu Djokovic remporter un match très diffi­cile, et je pense que c’est l’une de ses qualités, qu’il peut aussi gagner le match quand ça ne va pas comme il veut, il peut toujours trouver un moyen de le gagner. »