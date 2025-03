Menacé de mort par un homme ayant parié sur lui avant son premier tour sur le Challenger de Thionville, le Français Arthur Bouquier (225e mondial) a raconté son nouveau quoti­dien à L’Equipe.

« J’ai un garde du corps qui me suit partout. Je vous jure ! Monsieur Boutter (le direc­teur du Challenger) a décidé ça. Il m’a dit : ‘C’est ce qu’on fait aussi au Moselle Open.’ Pour moi, c’est une première. On se sent plus en sécu­rité, mais ça fait bizarre. Il me suit partout ! Bon là, je suis en voiture, je ne pense pas qu’il me suive (sourire). Je n’en sais rien en fait. Tout à l’heure il m’a dit : ‘Là je vais partir… ou pas. Mais sache en tout cas que tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles.’ Peut‐être qu’un collègue à lui va prendre le relais… C’est fou ! »