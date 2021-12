Ancien 4e joueur mondial chez les juniors et fina­liste de l’Open d’Australie 2020 dans la même caté­gorie, Arthur Cazaux a fait une entrée remar­quée sur le circuit prin­cipal en 2021 avec notam­ment une première victoire sur le tournoi ATP 250 de Genève face à son compa­triote Adrian Mannarino ainsi qu’une autre encore plus pres­ti­gieuse face à Sebastian Korda lors des quali­fi­ca­tions sur le Masters 1000 de Madrid.

Actuellement 288e joueur mondial à l’ATP, Arthur s’est fixé comme objectif d’at­teindre le top 100 mondial d’ici la fin de l’année 2022 dans un entre­tien accordé à Sports.fr.

« Comme les autres saisons. Je vais me concen­trer sur mon jeu, essayer de bien travailler et de me donner à cent pour cent tous les jours, car c’est la base. Je sais que si je travaille bien, les résul­tats suivront. Je me suis fixé pour objectif d’être Top 100 à la fin de l’année 2022. Et pour ça, je sais que je dois beau­coup travailler et faire de gros tour­nois », a déclaré Arthur avant de revenir sur ses deux plus beaux succès de la saison. « Korda est classé aux alen­tours de la 30e place main­te­nant. C’est un autre gros match réfé­rence pour moi. Après, ma plus belle victoire, ça reste vrai­ment celle contre Mannarino. En plus, j’ai fait un beau coup durant le match. J’ai vrai­ment pris énor­mé­ment de plaisir pendant ce match et ce tournoi, c’était cool. »