De passage dans l’émis­sion « Sans Filet » sur le plateau d’Eurosport, le joueur fran­çais Arthur Cazaux (64e mondial) a évoqué les adieux de Rafael Nadal, inter­venus mardi soir la semaine dernière après une défaite de l’Espagne contre les Pays‐Bas dès les quarts de finale de la Coupe Davis.

« Rafa, c’était mon idole, c’est un peu grâce à lui que je me suis mis au tennis, a‑t‐il expliqué. Donc ça m’a fait un petit truc au cœur de le voir partir. En plus, j’ai pu voir son match : c’était triste de le voir à ce niveau‐là (battu sèche­ment par le Néerlandais Botic van de Zandschulp 6–4, 6–4, NDLR) où il avait du mal à se déplacer. Je pense qu’une légende de ce sport vient de partir, et je pense ne pas être le seul à avoir été touché par son départ. »