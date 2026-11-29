Déjà battu par Alexander Zverev lors du quart de finale contre l’Allemagne (6−3, 6–2), Arthur Fery a été égale­ment surclassé par Carlos Alcaraz lors de la demi‐finale contre l’Espagne (6−2, 6–1).

Et cette fois, la défaite du 32e mondial a scellé l’élimination de de la Grande‐Bretagne.

« Je suis déçu de ne pas avoir pu aider l’équipe en marquant un point. J’ai évidem­ment eu un tirage au sort très diffi­cile ces deux jours. C’était la première fois que je jouais contre Carlos. C’était un moment un peu parti­cu­lier. C’est un peu diffé­rent en Coupe Davis, en demi‐finale. Ça a clai­re­ment ajouté une certaine pres­sion. J’essaie évidem­ment d’en tirer les aspects posi­tifs. Je suis sûr que je les verrai peut‐être dans quelques semaines, quand j’aurai digéré cette semaine et toute cette année. Mais c’était vrai­ment très diffi­cile. Je suis évidem­ment déçu pour l’équipe et pour Leon. J’aurais adoré aider l’équipe à se quali­fier pour la finale et à aller plus loin. J’ai le senti­ment que j’aurais pu faire mieux. Ce n’est pas facile d’affronter ces deux joueurs. C’est un peu dommage, sur le plan personnel, de terminer une saison aussi formi­dable pour moi par deux défaites diffi­ciles comme celles‐là. Je pense aussi que cela me permettra, à long terme, de progresser », a réagi en confé­rence de presse le demi‐finaliste surprise du dernier Wimbledon.