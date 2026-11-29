Déjà battu par Alexander Zverev lors du quart de finale contre l’Allemagne (6−3, 6–2), Arthur Fery a été également surclassé par Carlos Alcaraz lors de la demi‐finale contre l’Espagne (6−2, 6–1).
Et cette fois, la défaite du 32e mondial a scellé l’élimination de de la Grande‐Bretagne.
« Je suis déçu de ne pas avoir pu aider l’équipe en marquant un point. J’ai évidemment eu un tirage au sort très difficile ces deux jours. C’était la première fois que je jouais contre Carlos. C’était un moment un peu particulier. C’est un peu différent en Coupe Davis, en demi‐finale. Ça a clairement ajouté une certaine pression. J’essaie évidemment d’en tirer les aspects positifs. Je suis sûr que je les verrai peut‐être dans quelques semaines, quand j’aurai digéré cette semaine et toute cette année. Mais c’était vraiment très difficile. Je suis évidemment déçu pour l’équipe et pour Leon. J’aurais adoré aider l’équipe à se qualifier pour la finale et à aller plus loin. J’ai le sentiment que j’aurais pu faire mieux. Ce n’est pas facile d’affronter ces deux joueurs. C’est un peu dommage, sur le plan personnel, de terminer une saison aussi formidable pour moi par deux défaites difficiles comme celles‐là. Je pense aussi que cela me permettra, à long terme, de progresser », a réagi en conférence de presse le demi‐finaliste surprise du dernier Wimbledon.
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 08:52