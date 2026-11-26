Si l’Allemagne s’est fina­le­ment incliné contre la Grande‐Bretagne en quarts de finale de Coupe Davis, Alexander Zverev avait main­tenu l’espoir pour son pays en domi­nant la grande surprise du dernier Wimbledon, Arthur Fery, aujourd’hui 32e mondial (6−3, 6–2).

Battu sèche­ment pour la troi­sième fois de l’année par le numéro 1 mondial, le Britannique a expliqué ce qu’il avait ressenti sur le court.

« C’était diffi­cile. C’est dur. Il sert vrai­ment très bien, et il frappe fort depuis le fond du court. Je n’avais pas beau­coup de temps pour m’adapter. Je pensais qu’on s’était bien préparés pour ce match. C’était juste une ques­tion d’exécution. Ce n’est évidem­ment pas facile. J’ai juste essayé de faire des choses un peu diffé­rentes. J’étais peut‐être un peu lent en début de match. Mais c’est diffi­cile d’avoir le temps, ou d’avoir l’impression d’avoir le temps, de diriger la balle et de dominer les échanges, parce qu’on a un peu l’impression que tout dépend de lui. Je pense que c’est un style de joueur contre lequel j’ai du mal à jouer. Mais c’est positif. Je l’ai affronté trois fois cette année. C’est une bonne chose. Si vous m’aviez dit ça le 1er janvier, ça aurait été une bonne chose. »