Si l’Allemagne s’est finalement incliné contre la Grande‐Bretagne en quarts de finale de Coupe Davis, Alexander Zverev avait maintenu l’espoir pour son pays en dominant la grande surprise du dernier Wimbledon, Arthur Fery, aujourd’hui 32e mondial (6−3, 6–2).
Battu sèchement pour la troisième fois de l’année par le numéro 1 mondial, le Britannique a expliqué ce qu’il avait ressenti sur le court.
« C’était difficile. C’est dur. Il sert vraiment très bien, et il frappe fort depuis le fond du court. Je n’avais pas beaucoup de temps pour m’adapter. Je pensais qu’on s’était bien préparés pour ce match. C’était juste une question d’exécution. Ce n’est évidemment pas facile. J’ai juste essayé de faire des choses un peu différentes. J’étais peut‐être un peu lent en début de match. Mais c’est difficile d’avoir le temps, ou d’avoir l’impression d’avoir le temps, de diriger la balle et de dominer les échanges, parce qu’on a un peu l’impression que tout dépend de lui. Je pense que c’est un style de joueur contre lequel j’ai du mal à jouer. Mais c’est positif. Je l’ai affronté trois fois cette année. C’est une bonne chose. Si vous m’aviez dit ça le 1er janvier, ça aurait été une bonne chose. »
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 17:29