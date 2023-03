« L’objectif cette année ? Gagner des tour­nois ATP et faire des derniers carrés en Grand Chelem ». Arthur Fils surpre­nait beau­coup de monde il y a quelques semaines avec cette décla­ra­tion après avoir battu Stan Wawrinka en quarts de finale de l’ATP 250 de Marseille.

S’il n’a joué que deux matchs (et perdu les deux) depuis cette décla­ra­tion en raison d’une bles­sure à la cheville, le Français de 18 ans n’a pas hésité à de nouveau faire part de ses ambi­tions extrê­me­ment élevées à Eurosport.

« A 23 ans, j’ai­me­rais bien déjà avoir un Grand Chelem à mon palmarès, ce serait bien. Et puis être en compé­ti­tion pour la place de numéro 1 mondial (…) Il ne faut pas se mettre de limites. Quand on se met une limite, ça peut être dur de l’atteindre. Quand on se dit ‘Je vais essayer d’être Top 10’, ça veut dire qu’on ne va pas essayer d’être numéro 1 mondial. Il faut aller cher­cher le plus haut possible. Il faut dire ce que l’on pense pour qu’on puisse essayer d’y arriver. Ça fait partie de ma menta­lité », a déclaré le 109e joueur mondial.