Invité à se prononcer sur le cas Arthur Fils, fraîchement titré sur l’ATP 500 de Barcelone et grande promesse du tennis français dans les années à venir, notre confrère, Frédéric Verdier, interrogé par nos confrères de L’Équipe du soir, a loué la belle mentalité de l’actuel 25e mondial, qui n’hésite pas à assumer ses grandes ambitions tout en restant humble.
🎾 Dans sa route vers Roland‐Garros, Arthur Fils remporte le tournoi de Barcelone !— L’Équipe du soir (@lequipedusoir) April 20, 2026
🗣️ @FredVerdier : « Il a une forme de boulard mais c’est un boulard très positif. On a l’impression qu’il met en accord les paroles et les actes. »#EDS pic.twitter.com/VZfTpGUYnU
« Je trouve qu’en termes de caractère, la façaon qu’il a de se battre, comme justement contre Atmane (au premier tour à Barcelone), il a cet art de sauver des balles de matchs, de se bagarrer alors qu’il est plutôt mal embarqué . C’est très encourageant parce qu’on sent qu’il est complètement au coeur de son projet, il est très volontaire. Il a une forme de boulard, mais c’est un boulard très positif. Parce que dans le sport français on a plein de sportifs qui ont 19, 20, 21 ans qui assument leurs ambitions, que ce soit Paul Seixas en cyclisme ou Victor Wembanyama en basket, en foot on en parle même avec Mbappé, Doué. En tennis c’était un petit peu en retrait quand même avec cette difficulté à sortir ses ambitions. Et avec Arthur Fils on a l’impression qu’il met en accord les paroles et les actes et il n’a pas peur de dire : ‘Je me sens prêt à faire du bon boulot’, pour être relativement mesuré. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 17:57