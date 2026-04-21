Invité à se prononcer sur le cas Arthur Fils, fraî­che­ment titré sur l’ATP 500 de Barcelone et grande promesse du tennis fran­çais dans les années à venir, notre confrère, Frédéric Verdier, inter­rogé par nos confrères de L’Équipe du soir, a loué la belle menta­lité de l’ac­tuel 25e mondial, qui n’hé­site pas à assumer ses grandes ambi­tions tout en restant humble.

🎾 Dans sa route vers Roland‐Garros, Arthur Fils remporte le tournoi de Barcelone !



🗣️ @FredVerdier : « Il a une forme de boulard mais c’est un boulard très positif. On a l’im­pres­sion qu’il met en accord les paroles et les actes. »#EDS pic.twitter.com/VZfTpGUYnU — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) April 20, 2026

« Je trouve qu’en termes de carac­tère, la façaon qu’il a de se battre, comme juste­ment contre Atmane (au premier tour à Barcelone), il a cet art de sauver des balles de matchs, de se bagarrer alors qu’il est plutôt mal embarqué . C’est très encou­ra­geant parce qu’on sent qu’il est complè­te­ment au coeur de son projet, il est très volon­taire. Il a une forme de boulard, mais c’est un boulard très positif. Parce que dans le sport fran­çais on a plein de spor­tifs qui ont 19, 20, 21 ans qui assument leurs ambi­tions, que ce soit Paul Seixas en cyclisme ou Victor Wembanyama en basket, en foot on en parle même avec Mbappé, Doué. En tennis c’était un petit peu en retrait quand même avec cette diffi­culté à sortir ses ambi­tions. Et avec Arthur Fils on a l’im­pres­sion qu’il met en accord les paroles et les actes et il n’a pas peur de dire : ‘Je me sens prêt à faire du bon boulot’, pour être rela­ti­ve­ment mesuré. »