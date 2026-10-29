Accueil ATP

Arthur Fils, après la retraite de Stan Wawrinka : « C’était le joueur préféré de ma mère. J’ai une anec­dote. La seule fois où j’ai joué contre lui, à Marseille en quart de finale, ma mère ne m’encourageait pas »

Par
Thomas S
-
Tennis : Us Open 2023 -

Alors qu’il doit affronter Alex Michelsen ce jeudi pour une place en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils a été invité à s’ex­primer sur Stan Wawrinka, qui a mis à sa carrière à l’issue de sa défaite contre Jiri Lehecka au premier tour.

Er le numéro 1 fran­çais en a profité pour dévoiler une anec­dote assez drôle sur la place du Suisse dans sa famille. 

« C’était le joueur préféré de ma mère. Donc j’ai vu beau­coup de matchs de Stan. J’ai une anec­dote. La seule fois où j’ai joué contre lui à Marseille en quart de finale, ma mère ne m’encourageait pas », a déclaré Arthur Fils auprès de l’ATP. 

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 12:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥