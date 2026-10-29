Alors qu’il doit affronter Alex Michelsen ce jeudi pour une place en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils a été invité à s’ex­primer sur Stan Wawrinka, qui a mis à sa carrière à l’issue de sa défaite contre Jiri Lehecka au premier tour.

Er le numéro 1 fran­çais en a profité pour dévoiler une anec­dote assez drôle sur la place du Suisse dans sa famille.

L’anecdote d’Arthur Fils 🇫🇷 sur Stan Wawrinka 😭👇



🗣️ « C’était le joueur préféré de ma mère. Donc j’ai vu beau­coup de matchs de Stan.



J’ai une anec­dote. La seule fois où j’ai joué contre lui à Marseille en quart de finale, ma mère ne m’encourageait pas.



À la fin, elle m’a… pic.twitter.com/h8XyBnA7AJ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 29, 2026

« C’était le joueur préféré de ma mère. Donc j’ai vu beau­coup de matchs de Stan. J’ai une anec­dote. La seule fois où j’ai joué contre lui à Marseille en quart de finale, ma mère ne m’encourageait pas », a déclaré Arthur Fils auprès de l’ATP.