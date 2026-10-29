Arthur Fils, après la retraite de Stan Wawrinka : « C’était le joueur préféré de ma mère. J’ai une anecdote. La seule fois où j’ai joué contre lui, à Marseille en quart de finale, ma mère ne m’encourageait pas »
Alors qu’il doit affronter Alex Michelsen ce jeudi pour une place en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils a été invité à s’exprimer sur Stan Wawrinka, qui a mis à sa carrière à l’issue de sa défaite contre Jiri Lehecka au premier tour.
Er le numéro 1 français en a profité pour dévoiler une anecdote assez drôle sur la place du Suisse dans sa famille.
« C’était le joueur préféré de ma mère. Donc j’ai vu beaucoup de matchs de Stan. J’ai une anecdote. La seule fois où j’ai joué contre lui à Marseille en quart de finale, ma mère ne m’encourageait pas », a déclaré Arthur Fils auprès de l’ATP.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.