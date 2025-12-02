Blessé au dos depuis Roland‐Garros (et seulement présent au tournoi de Toronto depuis), Arthur Fils s’est voulu rassurant lors d’une interview accordée à 20 Minutes.
« On a fait le choix avec l’équipe de prendre beaucoup de temps. J’ai 21 ans. J’ai encore 15 ans de carrière. Ça va, on n’est pas pressé. C’est une nouvelle approche (…) Aucune inquiétude, non. Quand on est bien entouré… J’ai fait évoluer mon staff médical. On a posé les bases. On a un plan. Il n’y a plus besoin de s’inquiéter. Comme on dit en anglais, ‘trust the process’. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 10:58