Arthur Fils : « Aucune inquié­tude. On a fait ce choix avec mon équipe. J’ai 21 ans, j’ai encore 15 ans de carrière »

Par Baptiste Mulatier

Blessé au dos depuis Roland‐Garros (et seule­ment présent au tournoi de Toronto depuis), Arthur Fils s’est voulu rassu­rant lors d’une inter­view accordée à 20 Minutes.

« On a fait le choix avec l’équipe de prendre beau­coup de temps. J’ai 21 ans. J’ai encore 15 ans de carrière. Ça va, on n’est pas pressé. C’est une nouvelle approche (…) Aucune inquié­tude, non. Quand on est bien entouré… J’ai fait évoluer mon staff médical. On a posé les bases. On a un plan. Il n’y a plus besoin de s’inquiéter. Comme on dit en anglais, ‘trust the process’. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 10:58

