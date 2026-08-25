Dans des propos relayés par L’Equipe après son sacre à Cincinnati, synonyme de premier titre en Masters 1000, Arthur Fils est revenu sur sa grave blessure au dos contractée l’an dernier, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant de nombreux mois.
« J’ai compris pas mal de choses grâce à cette blessure. C’est sûr que ça m’a fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais tous mes proches m’ont encouragé à revenir plus fort, à envisager les matches d’une manière un peu différente. Essayer d’être plus réfléchi, de faire les bons choix, de faire des sacrifices. De ne pas jouer comme un enfant, en fait. Et maintenant, on voit que ce travail porte ses fruits. Mais ce n’est que le début. Ce titre, ce n’est pas une fin en soi, mais c’est pas mal. »
C’est dans une autre dimension que le Français va désormais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), où il espère passer un cap en Grand Chelem.
Publié le mardi 25 août 2026 à 09:22