Dans des propos relayés par L’Equipe après son sacre à Cincinnati, syno­nyme de premier titre en Masters 1000, Arthur Fils est revenu sur sa grave bles­sure au dos contractée l’an dernier, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant de nombreux mois.

« J’ai compris pas mal de choses grâce à cette bles­sure. C’est sûr que ça m’a fait beau­coup, beau­coup de mal. Mais tous mes proches m’ont encou­ragé à revenir plus fort, à envi­sager les matches d’une manière un peu diffé­rente. Essayer d’être plus réfléchi, de faire les bons choix, de faire des sacri­fices. De ne pas jouer comme un enfant, en fait. Et main­te­nant, on voit que ce travail porte ses fruits. Mais ce n’est que le début. Ce titre, ce n’est pas une fin en soi, mais c’est pas mal. »

C’est dans une autre dimen­sion que le Français va désor­mais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), où il espère passer un cap en Grand Chelem.