Le vrai souci avec Arthur Fils est que l’on ne connait pas la nature de la bles­sure qui l’a obligé à déclarer forfait pour Roland Garros.

Hier, le Français s’est retiré de l’ATP 250 de s‑Hertogenbosch et cela ne rassure personne si l’on pense à Wimbledon.

Lors de son forfait à Roland‐Garros, Arthur avait expliqué qu’il ferait le maximum pour Wimbledon, visi­ble­ment cela passe par du repos.

Wimbledon débute le 29 Juin, le compte à rebours a donc commencé pour Arthur, qui n’a pas obtenu de résultat en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en 2025.