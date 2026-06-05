Le vrai souci avec Arthur Fils est que l’on ne connait pas la nature de la blessure qui l’a obligé à déclarer forfait pour Roland Garros.
Hier, le Français s’est retiré de l’ATP 250 de s‑Hertogenbosch et cela ne rassure personne si l’on pense à Wimbledon.
Lors de son forfait à Roland‐Garros, Arthur avait expliqué qu’il ferait le maximum pour Wimbledon, visiblement cela passe par du repos.
Wimbledon débute le 29 Juin, le compte à rebours a donc commencé pour Arthur, qui n’a pas obtenu de résultat en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en 2025.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 10:22