Arthur Fils joue gros dans les deux prochaines semaines. Toujours en course pour une quali­fi­ca­tion au Masters de fin d’année, le numéro un fran­çais est actuel­le­ment engagé à Bâle, où il a remporté son premier tour face à son compa­triote et ami d’enfance, Giovanni Mpetshi Perricard.

Dans un entre­tien accordé à nos confrères de L’Équipe, le Tricolore est revenu sur son enfance et son éduca­tion, évoquant notam­ment la manière dont son père l’a initié au tennis. Une initia­tion qui s’est déroulée sur un terrain en « piteux état », mais qui, selon lui, a large­ment contribué à forger son caractère.

« C’est l’un des pires terrains sur lesquels j’aie jamais joué de toute ma vie. Je ne jouerai jamais sur un terrain aussi mauvais. C’est aussi ce qui m’a forgé. Je pense qu’il l’a fait exprès », a confié Arthur Fils.

Une anec­dote révé­la­trice de l’édu­ca­tion et de la menta­lité du Français, dont la déter­mi­na­tion constitue aujourd’hui l’une des grandes forces sur le circuit.