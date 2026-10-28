Arthur Fils joue gros dans les deux prochaines semaines. Toujours en course pour une qualification au Masters de fin d’année, le numéro un français est actuellement engagé à Bâle, où il a remporté son premier tour face à son compatriote et ami d’enfance, Giovanni Mpetshi Perricard.
Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Équipe, le Tricolore est revenu sur son enfance et son éducation, évoquant notamment la manière dont son père l’a initié au tennis. Une initiation qui s’est déroulée sur un terrain en « piteux état », mais qui, selon lui, a largement contribué à forger son caractère.
« C’est l’un des pires terrains sur lesquels j’aie jamais joué de toute ma vie. Je ne jouerai jamais sur un terrain aussi mauvais. C’est aussi ce qui m’a forgé. Je pense qu’il l’a fait exprès », a confié Arthur Fils.
Une anecdote révélatrice de l’éducation et de la mentalité du Français, dont la détermination constitue aujourd’hui l’une des grandes forces sur le circuit.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 16:11