Arthur Fils avait démarré sa saison 2025 sur les chapeaux de roue et se voyait déjà dans la course au Masters avant sa malheu­reuse bles­sure survenue à Roland‑Garros, à l’issue d’un énorme duel face à Jaume Munar, qui l’a contraint à mettre quasi­ment un terme à sa saison.

Resté éloigné des courts jusqu’à l’été, il avait tenté un retour sur le Masters 1000 de Toronto, sans succès, avant de prendre le temps néces­saire pour se soigner et revenir plus fort.

Depuis, les nouvelles se faisaient rares et ses fans commen­çaient à s’inquiéter. Heureusement, la pépite fran­çaise a publié une vidéo sur Instagram, en pleine séance de muscu­la­tion, montrant qu’il remon­tait progres­si­ve­ment en puissance.

“Winter arc⚒️❄️”

"Winter arc⚒️❄️"

Ce qui a le plus retenu l’attention : son nouveau look façon « The Jackson 5 ». Après Kylian Mbappé, c’est désor­mais Arthur Fils qui se laisse pousser les cheveux… Les cham­pions fran­çais changent de style !