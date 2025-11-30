Arthur Fils avait démarré sa saison 2025 sur les chapeaux de roue et se voyait déjà dans la course au Masters avant sa malheureuse blessure survenue à Roland‑Garros, à l’issue d’un énorme duel face à Jaume Munar, qui l’a contraint à mettre quasiment un terme à sa saison.
Resté éloigné des courts jusqu’à l’été, il avait tenté un retour sur le Masters 1000 de Toronto, sans succès, avant de prendre le temps nécessaire pour se soigner et revenir plus fort.
Depuis, les nouvelles se faisaient rares et ses fans commençaient à s’inquiéter. Heureusement, la pépite française a publié une vidéo sur Instagram, en pleine séance de musculation, montrant qu’il remontait progressivement en puissance.
Ce qui a le plus retenu l’attention : son nouveau look façon « The Jackson 5 ». Après Kylian Mbappé, c’est désormais Arthur Fils qui se laisse pousser les cheveux… Les champions français changent de style !
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 11:10