Totalement remis de sa fracture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils peut désormais regarder vers l’avenir et la saison 2026.
Actuellement en pleine préparation physique, le Français a choisi l’académie de Rafael Nadal au Koweït pour travailler dans les meilleures conditions.
Arthur Fils de retour à la @rnadalacademy Koweït pour poursuivre sa pré‐saison.— So Tennis (@sotennis1) November 20, 2025
🎥 @rnadalacademy Koweït pic.twitter.com/RGq4QLHhK9
Alors que le tennis français vient de subir un nouveau fiasco en Coupe Davis, le grand retour d’Arthur, numéro 1 tricolore au moment de sa blessure, est forcément très attendu.
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 14:14