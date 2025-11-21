Totalement remis de sa frac­ture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils peut désor­mais regarder vers l’avenir et la saison 2026.

Actuellement en pleine prépa­ra­tion physique, le Français a choisi l’aca­démie de Rafael Nadal au Koweït pour travailler dans les meilleures conditions.

Arthur Fils de retour à la @rnadalacademy Koweït pour pour­suivre sa pré‐saison.

🎥 @rnadalacademy Koweït

Alors que le tennis fran­çais vient de subir un nouveau fiasco en Coupe Davis, le grand retour d’Arthur, numéro 1 trico­lore au moment de sa bles­sure, est forcé­ment très attendu.