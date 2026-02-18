C’était à prévoir après l’ap­pa­ri­tion de Goran Ivanisevic dans la box d’Arthur Fils ce mercredi, et c’est désor­mais officiel.

Le joueur fran­çais, après sa victoire face à son compa­triote, Quentin Halys, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha, a confirmé lors de son inter­view d’après match sur le court, qu’il avaiut bien entamé une nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’an­cien coach de Novak Djokovic et Marin Cilic.

Une recrue d’en­ver­gure pour l’ac­tuel 40e mondial, qui va pouvoir compter sur l’im­mense expé­rience du vain­queur de l’édi­tion 2001 de Wimbledon pour le reste de la saison 2026.

Arthur Fils confirme sa colla­bo­ra­tion avec Ivanisevic.



🗣️« Grand cham­pion, vain­queur en Grand Chelem, entraî­neur de beau­coup de cham­pions […]. C’est bien d’avoir son expé­rience de coach et de joueur, donc je suis très heureux qu’il nous ait rejoint.« pic.twitter.com/D25lx5HNXs — Tennis Legend (@TennisLegende) February 18, 2026

« C’est un grand cham­pion, un vain­queur en Grand Chelem, qui a entraîné beau­coup de cham­pions. C’est la meilleure chose pour moi je pense. Il va m’aider pendant la saison, on va essayer. Je suis heureux d’avoir son expé­rience de coach et de joueur, donc je suis très heureux qu’il nous ait rejoints. »