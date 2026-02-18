C’était à prévoir après l’apparition de Goran Ivanisevic dans la box d’Arthur Fils ce mercredi, et c’est désormais officiel.
Le joueur français, après sa victoire face à son compatriote, Quentin Halys, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha, a confirmé lors de son interview d’après match sur le court, qu’il avaiut bien entamé une nouvelle collaboration avec l’ancien coach de Novak Djokovic et Marin Cilic.
Une recrue d’envergure pour l’actuel 40e mondial, qui va pouvoir compter sur l’immense expérience du vainqueur de l’édition 2001 de Wimbledon pour le reste de la saison 2026.
Arthur Fils confirme sa collaboration avec Ivanisevic.— Tennis Legend (@TennisLegende) February 18, 2026
🗣️« Grand champion, vainqueur en Grand Chelem, entraîneur de beaucoup de champions […]. C’est bien d’avoir son expérience de coach et de joueur, donc je suis très heureux qu’il nous ait rejoint.« pic.twitter.com/D25lx5HNXs
« C’est un grand champion, un vainqueur en Grand Chelem, qui a entraîné beaucoup de champions. C’est la meilleure chose pour moi je pense. Il va m’aider pendant la saison, on va essayer. Je suis heureux d’avoir son expérience de coach et de joueur, donc je suis très heureux qu’il nous ait rejoints. »
