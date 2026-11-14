Alors que certains internautes ont remarqué, suite à la fameuse photo des huit joueurs qualifiés pour le Masters de Turin, qu’Arthur Fils semblait presque plus grand que Rafael Jodar alors qu’il est censé faire 6 centimètres de moins d’après les données de l’ATP (1m91 pour l’Espagnol contre 1m85 pour le Français), on commence à y voir plus clair après les explication de ce dernier.
En effet, Arthur, récemment interviewé par le magazine GQ, a déclaré qu’il mesurait en réalité 1m88, soit trois centimètres de plus que sur sa fiche ATP.
Et si l’on ajoute à cela des chaussures à semelle compensée, on comprend aisément pourquoi Fils a l’air aussi grand que la grande révélation de la saison.
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 16:16