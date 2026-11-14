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Arthur Fils dévoile sa véri­table taille

Par
Thomas S
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Alors que certains inter­nautes ont remarqué, suite à la fameuse photo des huit joueurs quali­fiés pour le Masters de Turin, qu’Arthur Fils semblait presque plus grand que Rafael Jodar alors qu’il est censé faire 6 centi­mètres de moins d’après les données de l’ATP (1m91 pour l’Espagnol contre 1m85 pour le Français), on commence à y voir plus clair après les expli­ca­tion de ce dernier.

En effet, Arthur, récem­ment inter­viewé par le maga­zine GQ, a déclaré qu’il mesu­rait en réalité 1m88, soit trois centi­mètres de plus que sur sa fiche ATP. 

Et si l’on ajoute à cela des chaus­sures à semelle compensée, on comprend aisé­ment pour­quoi Fils a l’air aussi grand que la grande révé­la­tion de la saison. 

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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