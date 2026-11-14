Alors que certains inter­nautes ont remarqué, suite à la fameuse photo des huit joueurs quali­fiés pour le Masters de Turin, qu’Arthur Fils semblait presque plus grand que Rafael Jodar alors qu’il est censé faire 6 centi­mètres de moins d’après les données de l’ATP (1m91 pour l’Espagnol contre 1m85 pour le Français), on commence à y voir plus clair après les expli­ca­tion de ce dernier.

Rafael Jodar 1m91

Arthur Fils 1m85



Vous voyez 6cm d’écart entre les deux joueurs de gauche ? pic.twitter.com/58nXCIm0KF — SADIO (@sadio_caen) November 13, 2026

En effet, Arthur, récem­ment inter­viewé par le maga­zine GQ, a déclaré qu’il mesu­rait en réalité 1m88, soit trois centi­mètres de plus que sur sa fiche ATP.

Arthur Fils fait 1m88 et non 1m85 pic.twitter.com/jRR5u3GCLT — SADIO (@sadio_caen) May 24, 2026

Et si l’on ajoute à cela des chaus­sures à semelle compensée, on comprend aisé­ment pour­quoi Fils a l’air aussi grand que la grande révé­la­tion de la saison.