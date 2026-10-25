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« Arthur Fils est encore un joueur incom­plet. Il veut trop passer en force. Il lui manque un truc »

Par
Thomas S
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Encore battu dans un match qu’il aurait pu gagner, ce samedi soir, en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles face à Jan‐Lennard Struff (6−4, 6–7, 7–6), Arthur peut nourrir quelques regrets, notam­ment au niveau de son style de jeu, parfois encore un peu trop brut. 

C’est notam­ment l’avis du titu­laire du compte Service Volée sur Twitter, régu­liè­re­ment consul­tant pour l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

« Arthur Fils est encore un joueur incom­plet. Il lui manque cette texture supplé­men­taire pour aller cher­cher un plan B. Il veut trop souvent passer en force. Il essaie de passer avec ses armes, mais il lui manque un truc. Il faut conti­nuer à progresser, à jouer ce tennis vers l’avant. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 14:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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