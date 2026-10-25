Encore battu dans un match qu’il aurait pu gagner, ce samedi soir, en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles face à Jan‐Lennard Struff (6−4, 6–7, 7–6), Arthur peut nourrir quelques regrets, notamment au niveau de son style de jeu, parfois encore un peu trop brut.
C’est notamment l’avis du titulaire du compte Service Volée sur Twitter, régulièrement consultant pour l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
« Arthur Fils est encore un joueur incomplet. Il lui manque cette texture supplémentaire pour aller chercher un plan B. Il veut trop souvent passer en force. Il essaie de passer avec ses armes, mais il lui manque un truc. Il faut continuer à progresser, à jouer ce tennis vers l’avant. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.