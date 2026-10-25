Encore battu dans un match qu’il aurait pu gagner, ce samedi soir, en demi‐finales de l’ATP 250 de Bruxelles face à Jan‐Lennard Struff (6−4, 6–7, 7–6), Arthur peut nourrir quelques regrets, notam­ment au niveau de son style de jeu, parfois encore un peu trop brut.

C’est notam­ment l’avis du titu­laire du compte Service Volée sur Twitter, régu­liè­re­ment consul­tant pour l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

🤷 « Arthur Fils c’est encore un joueur incom­plet. Il lui manque cette texture supplé­men­taire pour aller cher­cher un plan B. Il essaie de passer avec ses armes, mais il manque un truc. Il faut conti­nuer à progresser, à jouer ce tennis vers l’avant. »



🗣️@SVolee pic.twitter.com/cpRtaBTFL8 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 25, 2026

« Arthur Fils est encore un joueur incom­plet. Il lui manque cette texture supplé­men­taire pour aller cher­cher un plan B. Il veut trop souvent passer en force. Il essaie de passer avec ses armes, mais il lui manque un truc. Il faut conti­nuer à progresser, à jouer ce tennis vers l’avant. »