Arthur Fils est sans aucun doute l’un des joueurs français les plus populaires du moment, notamment à l’étranger, où il compte de nombreux fans grâce à son style de jeu spectaculaire et à sa personnalité.
Dans un entretien accordé au célèbre quotidien L’Équipe, le 18e joueur mondial s’est confié sur cette notoriété grandissante et sur les responsabilités qui l’accompagnent. Le Français est notamment conscient qu’il doit désormais faire davantage attention à l’image qu’il renvoie, en particulier auprès de ses jeunes fans qui peuvent le considérer comme un modèle.
« Ce qui est certain, c’est que je dois faire bien plus attention à ce que je fais, ça c’est sûr. Je ne passe pas en mode incognito partout, donc je ne peux pas faire les mêmes bêtises que mes amis. (Rire.) Là‐dessus, je dois être attentif. Après, ça fait partie du jeu, on est sportifs de haut niveau, on est des athlètes un peu reconnus, on est un peu des modèles pour les enfants ou pour les fans, donc il faut qu’on montre l’exemple. Il ne faut pas qu’on fasse de bêtises. » a déclaré le Français.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 16:41