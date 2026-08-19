Arthur Fils est sans aucun doute l’un des joueurs fran­çais les plus popu­laires du moment, notam­ment à l’étranger, où il compte de nombreux fans grâce à son style de jeu spec­ta­cu­laire et à sa personnalité.

Dans un entre­tien accordé au célèbre quoti­dien L’Équipe, le 18e joueur mondial s’est confié sur cette noto­riété gran­dis­sante et sur les respon­sa­bi­lités qui l’accompagnent. Le Français est notam­ment conscient qu’il doit désor­mais faire davan­tage atten­tion à l’image qu’il renvoie, en parti­cu­lier auprès de ses jeunes fans qui peuvent le consi­dérer comme un modèle.

« Ce qui est certain, c’est que je dois faire bien plus atten­tion à ce que je fais, ça c’est sûr. Je ne passe pas en mode inco­gnito partout, donc je ne peux pas faire les mêmes bêtises que mes amis. (Rire.) Là‐dessus, je dois être attentif. Après, ça fait partie du jeu, on est spor­tifs de haut niveau, on est des athlètes un peu reconnus, on est un peu des modèles pour les enfants ou pour les fans, donc il faut qu’on montre l’exemple. Il ne faut pas qu’on fasse de bêtises. » a déclaré le Français.