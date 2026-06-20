Forfait pour les deux tournois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir abandonné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils suscitait de plus en plus d’inquiétudes ces dernières semaines. D’autant que le Français était resté très discret sur son état de santé.
Alors qu’il était impressionnant depuis son retour en février de sa grave blessure au dos, le Français avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.
La question est donc dans tous les esprits : Arthur Fils sera‐t‐il prêt pour Wimbledon ? Et il existe peut‐être enfin des raisons d’être optimiste.
Son préparateur physique, Lapo Becherini, a en effet publié une photo d’entraînement accompagnée du message suivant : « Premiers pas sur gazon. Wimbledon 2026. »
June 19, 2026
Ce n’est pas tout. Arthur Fils figure également parmi les participants de l’exhibition londonienne The Boodles, organisée la semaine précédant le début de Wimbledon.
Arthur Fils est inscrit pour jouer l’exhibition » The Boodles » du 23 au 27 juin pic.twitter.com/eHattzLLfp— 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) June 19, 2026
Après plusieurs semaines d’incertitude, Arthur Fils aperçoit peut‐être enfin la lumière au bout du tunnel.
Publié le samedi 20 juin 2026 à 09:05