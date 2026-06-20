Forfait pour les deux tour­nois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir aban­donné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils susci­tait de plus en plus d’in­quié­tudes ces dernières semaines. D’autant que le Français était resté très discret sur son état de santé.

Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, le Français avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.

La ques­tion est donc dans tous les esprits : Arthur Fils sera‐t‐il prêt pour Wimbledon ? Et il existe peut‐être enfin des raisons d’être optimiste.

Son prépa­ra­teur physique, Lapo Becherini, a en effet publié une photo d’en­traî­ne­ment accom­pa­gnée du message suivant : « Premiers pas sur gazon. Wimbledon 2026. »

Ce n’est pas tout. Arthur Fils figure égale­ment parmi les parti­ci­pants de l’ex­hi­bi­tion londo­nienne The Boodles, orga­nisée la semaine précé­dant le début de Wimbledon.

Arthur Fils est inscrit pour jouer l’ex­hi­bi­tion » The Boodles » du 23 au 27 juin pic.twitter.com/eHattzLLfp — 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) June 19, 2026

Après plusieurs semaines d’in­cer­ti­tude, Arthur Fils aper­çoit peut‐être enfin la lumière au bout du tunnel.