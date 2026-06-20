Accueil ATP

Arthur Fils forfait ou apte pour Wimbledon ? Les premiers gros indices !

Par
Baptiste Mulatier
-
256

Forfait pour les deux tour­nois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir aban­donné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils susci­tait de plus en plus d’in­quié­tudes ces dernières semaines. D’autant que le Français était resté très discret sur son état de santé.

Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, le Français avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.

La ques­tion est donc dans tous les esprits : Arthur Fils sera‐t‐il prêt pour Wimbledon ? Et il existe peut‐être enfin des raisons d’être optimiste.

Son prépa­ra­teur physique, Lapo Becherini, a en effet publié une photo d’en­traî­ne­ment accom­pa­gnée du message suivant : « Premiers pas sur gazon. Wimbledon 2026. »

Ce n’est pas tout. Arthur Fils figure égale­ment parmi les parti­ci­pants de l’ex­hi­bi­tion londo­nienne The Boodles, orga­nisée la semaine précé­dant le début de Wimbledon.

Après plusieurs semaines d’in­cer­ti­tude, Arthur Fils aper­çoit peut‐être enfin la lumière au bout du tunnel.

Publié le samedi 20 juin 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥