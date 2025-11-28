Alors que de nombreux observateurs et fans s’inquiètent pour Arthur Fils, blessé au dos depuis Roland‐Garros (et seulement présent au tournoi de Toronto depuis), le Français de 21 ans a évoqué un changement de stratégie pour 2026 et les années à venir.
« On va changer des petites choses. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous dire quoi (rires). On va changer des petites choses. Les médecins ont établi un plan avec le kiné, avec le coach physique, avec le coach tennis pour essayer de moins impacter mon dos. Il y a quelques petits changements que je peux apporter. C’est forcément des changements qui prennent du temps, car ça fait 15 ans que je joue de la même manière », a expliqué le 40e joueur mondial lors d’une interview accordée à 20 Minutes.
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 14:49