Alors que de nombreux obser­va­teurs et fans s’in­quiètent pour Arthur Fils, blessé au dos depuis Roland‐Garros (et seule­ment présent au tournoi de Toronto depuis), le Français de 21 ans a évoqué un chan­ge­ment de stra­tégie pour 2026 et les années à venir.

« On va changer des petites choses. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous dire quoi (rires). On va changer des petites choses. Les méde­cins ont établi un plan avec le kiné, avec le coach physique, avec le coach tennis pour essayer de moins impacter mon dos. Il y a quelques petits chan­ge­ments que je peux apporter. C’est forcé­ment des chan­ge­ments qui prennent du temps, car ça fait 15 ans que je joue de la même manière », a expliqué le 40e joueur mondial lors d’une inter­view accordée à 20 Minutes.