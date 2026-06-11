Forfait pour les deux tournois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir abandonné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils inquiète de plus en plus.
Alors qu’il était impressionnant depuis son retour en février de sa grave blessure au dos, le Français a encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche a été évoqué, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’a jamais été communiqué.
« La communication minimaliste de son entourage laisse libre cours à toutes les interprétations. Y compris les plus inquiétantes, avec une rechute éventuelle de sa fracture de fatigue au dos, puisque le joueur lui‐même avait déclaré à Roland‐Garros ne pas connaître l’exacte nature du mal dont il souffrait, ni la zone touchée précisément. Ce qui semblait assez improbable après la batterie d’examens qu’il avait dû subir depuis son retour d’Italie », peut‐on lire dans le journal L’Equipe ce jeudi…
Le 21e joueur mondial ne disputera donc aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il est d’ailleurs plus qu’incertain.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 13:38