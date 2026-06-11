Forfait pour les deux tour­nois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir aban­donné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils inquiète de plus en plus.

Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, le Français a encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche a été évoqué, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’a jamais été communiqué.

« La commu­ni­ca­tion mini­ma­liste de son entou­rage laisse libre cours à toutes les inter­pré­ta­tions. Y compris les plus inquié­tantes, avec une rechute éven­tuelle de sa frac­ture de fatigue au dos, puisque le joueur lui‐même avait déclaré à Roland‐Garros ne pas connaître l’exacte nature du mal dont il souf­frait, ni la zone touchée préci­sé­ment. Ce qui semblait assez impro­bable après la batterie d’exa­mens qu’il avait dû subir depuis son retour d’Italie », peut‐on lire dans le journal L’Equipe ce jeudi…

Le 21e joueur mondial ne dispu­tera donc aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il est d’ailleurs plus qu’incertain.