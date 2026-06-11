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Arthur Fils inquiète de plus en plus : « La commu­ni­ca­tion mini­ma­liste de son entou­rage laisse libre cours à toutes les interprétations… »

Par
Baptiste Mulatier
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Forfait pour les deux tour­nois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir aban­donné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils inquiète de plus en plus. 

Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, le Français a encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche a été évoqué, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’a jamais été communiqué. 

« La commu­ni­ca­tion mini­ma­liste de son entou­rage laisse libre cours à toutes les inter­pré­ta­tions. Y compris les plus inquié­tantes, avec une rechute éven­tuelle de sa frac­ture de fatigue au dos, puisque le joueur lui‐même avait déclaré à Roland‐Garros ne pas connaître l’exacte nature du mal dont il souf­frait, ni la zone touchée préci­sé­ment. Ce qui semblait assez impro­bable après la batterie d’exa­mens qu’il avait dû subir depuis son retour d’Italie », peut‐on lire dans le journal L’Equipe ce jeudi…

Le 21e joueur mondial ne dispu­tera donc aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il est d’ailleurs plus qu’incertain.

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 13:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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