Descendu à la 40e place mondiale en raison de sa blessure au dos, Arthur Fils reste confiant avant le début de saison 2026.
« Arrivera ce qui devra arriver. Je pense qu’il n’y a pas un seul mec qui veut jouer contre moi au premier tour en Australie. Ce n’est pas plus mal pour moi », a déclaré le Français de 21 ans lors d’une interview accordée à 20 Minutes.
À noter que Fils n’a joué que le tournoi de Toronto depuis son forfait au troisième tour de Roland‐Garros en mai dernier.
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 13:41