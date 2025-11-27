AccueilATPArthur Fils : "Je pense qu’il n’y a pas un seul mec...
Arthur Fils : « Je pense qu’il n’y a pas un seul mec qui veut jouer contre moi au premier tour en Australie »

Descendu à la 40e place mondiale en raison de sa bles­sure au dos, Arthur Fils reste confiant avant le début de saison 2026. 

« Arrivera ce qui devra arriver. Je pense qu’il n’y a pas un seul mec qui veut jouer contre moi au premier tour en Australie. Ce n’est pas plus mal pour moi », a déclaré le Français de 21 ans lors d’une inter­view accordée à 20 Minutes.

À noter que Fils n’a joué que le tournoi de Toronto depuis son forfait au troi­sième tour de Roland‐Garros en mai dernier. 

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 13:41

