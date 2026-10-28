8e joueur mondial cette semaine, le meilleur classement de sa carrière, Arthur Fils s’est longuement confié chez nos confrères de L’Équipe, en marge du tournoi de Bruxelles (défaite en demi‐finales) sur sa jeunesse, les critiques ou encore sa grande confiance en lui.
Au sujet de cette dernière, le Français ne se cache pas et assume en expliquant que cette mentalité lui permet d’aborder les matchs de la meilleure des manières. Extraits.
Sur l’ambition et le regard des adversaires en arrivant sur le circuit, à quel moment avez‐vous senti une bascule, que vous étiez craint ?
Moi, je ne l’ai pas senti. Je pense que c’est de l’extrême confiance en soi aussi. Mais quand je suis arrivé sur le circuit, je me suis dit : « Tout le monde se méfie de moi déjà. »
C’est de l’autopersuasion ?
Oui. Je me le dis comme ça, je sais que quand j’entre sur le terrain, le mec a peur de moi. Je préfère me dire ça plutôt que de mettre tous les joueurs sur un piédestal, d’entrer sur le terrain et de ne pas pouvoir jouer. Quand j’étais un peu plus jeune sur le circuit, j’étais persuadé de ça. Et puis, après, ça arrive pour de vrai. Parce que tu commences à gagner des grands matches, pas mal de tournois, des grands tournois aussi, le classement s’améliore. C’est sûr que les gens se méfient de moi, ils essaient tous de venir me chercher maintenant.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 09:40