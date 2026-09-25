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Arthur Fils, la mauvaise surprise se confirme…

Par
Thomas S
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Improbable mais vrai.

Actuel 11e joueur mondial et vain­queur de l’édi­tion 2024, Arthur Fils va bel et bien devoir passer par les quali­fi­ca­tions de l’ATP 500 de Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre). 

Alors qu’on appre­nait il y a trois semaines que le Français ne s’était mani­fes­te­ment pas inscrit à temps, ce dernier n’a pas béné­ficié d’une invi­ta­tion de la part de l’or­ga­ni­sa­tion, qui a préféré privi­lé­gier trois joueurs locaux, dont Kei Nishikori. 

Et à moins que le Français ne décide de faire l’im­passe sur cet évène­ment impor­tant du calen­drier, il devra donc gagner sa place dans le tableau prin­cipal en passant par deux tours de qualifications. 

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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