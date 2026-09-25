Improbable mais vrai.
Actuel 11e joueur mondial et vainqueur de l’édition 2024, Arthur Fils va bel et bien devoir passer par les qualifications de l’ATP 500 de Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre).
Alors qu’on apprenait il y a trois semaines que le Français ne s’était manifestement pas inscrit à temps, ce dernier n’a pas bénéficié d’une invitation de la part de l’organisation, qui a préféré privilégier trois joueurs locaux, dont Kei Nishikori.
🚨 ARTHUR FILS DEVRAIT BIEN PASSER PAR LES QUALIFICATIONS À TOKYO 🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 25, 2026
Les trois wild‐cards pour le tableau principal de l’ATP 500 de Tokyo ont été attribuées à Kei Nishikori, Sho Shimabukuro et Rei Sakamoto. 🇯🇵
Le Français n’a pas été inscrit dans les délais en raison d’un… pic.twitter.com/fpfJuTMeAd
Et à moins que le Français ne décide de faire l’impasse sur cet évènement important du calendrier, il devra donc gagner sa place dans le tableau principal en passant par deux tours de qualifications.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 17:40