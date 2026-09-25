Improbable mais vrai.

Actuel 11e joueur mondial et vain­queur de l’édi­tion 2024, Arthur Fils va bel et bien devoir passer par les quali­fi­ca­tions de l’ATP 500 de Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre).

Alors qu’on appre­nait il y a trois semaines que le Français ne s’était mani­fes­te­ment pas inscrit à temps, ce dernier n’a pas béné­ficié d’une invi­ta­tion de la part de l’or­ga­ni­sa­tion, qui a préféré privi­lé­gier trois joueurs locaux, dont Kei Nishikori.

🚨 ARTHUR FILS DEVRAIT BIEN PASSER PAR LES QUALIFICATIONS À TOKYO 🇫🇷



Les trois wild‐cards pour le tableau prin­cipal de l’ATP 500 de Tokyo ont été attri­buées à Kei Nishikori, Sho Shimabukuro et Rei Sakamoto. 🇯🇵



Le Français n’a pas été inscrit dans les délais en raison d’un… pic.twitter.com/fpfJuTMeAd — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 25, 2026

Et à moins que le Français ne décide de faire l’im­passe sur cet évène­ment impor­tant du calen­drier, il devra donc gagner sa place dans le tableau prin­cipal en passant par deux tours de qualifications.