Alors qu’il n’a disputé que deux petits matchs depuis sa frac­ture de fatigue au dos contractée en mai dernier à Roland‐Garros, Arthur Fils a déclaré forfait pour l’ATP 500 de Bâle prévu la semaine prochaine (du 20 au 26 octobre).

Un retrait qui fait en revanche les affaires de son compa­triote, Arthur Rinderknech, direc­te­ment qualifié pour le tableau prin­cipal du tournoi suisse.

Basel update :

OUT : Fils

IN : Brooksby

Next : Rinderknech — Entry List Updates (@EntryLists) October 16, 2025

Un nouveau contre­temps pour le Français même s’il aurait repris l’en­traî­ne­ment en salle et que la cica­tri­sa­tion serait terminée. « Cela suit son cours », a simple­ment déclaré l’en­tou­rage de l’ac­tuel 31e mondial chez nos confrères de RMC Sports.

L’objectif est évidem­ment de parti­ciper au Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre), ce qui laisse plus de 10 jours au Parisien pour se préparer.