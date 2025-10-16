Alors qu’il n’a disputé que deux petits matchs depuis sa fracture de fatigue au dos contractée en mai dernier à Roland‐Garros, Arthur Fils a déclaré forfait pour l’ATP 500 de Bâle prévu la semaine prochaine (du 20 au 26 octobre).
Un retrait qui fait en revanche les affaires de son compatriote, Arthur Rinderknech, directement qualifié pour le tableau principal du tournoi suisse.
Basel update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 16, 2025
OUT : Fils
IN : Brooksby
Next : Rinderknech
Un nouveau contretemps pour le Français même s’il aurait repris l’entraînement en salle et que la cicatrisation serait terminée. « Cela suit son cours », a simplement déclaré l’entourage de l’actuel 31e mondial chez nos confrères de RMC Sports.
L’objectif est évidemment de participer au Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre), ce qui laisse plus de 10 jours au Parisien pour se préparer.
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 13:09