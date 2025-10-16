AccueilATPArthur Fils, le calvaire continue
Arthur Fils, le calvaire continue

Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Alors qu’il n’a disputé que deux petits matchs depuis sa frac­ture de fatigue au dos contractée en mai dernier à Roland‐Garros, Arthur Fils a déclaré forfait pour l’ATP 500 de Bâle prévu la semaine prochaine (du 20 au 26 octobre). 

Un retrait qui fait en revanche les affaires de son compa­triote, Arthur Rinderknech, direc­te­ment qualifié pour le tableau prin­cipal du tournoi suisse. 

Un nouveau contre­temps pour le Français même s’il aurait repris l’en­traî­ne­ment en salle et que la cica­tri­sa­tion serait terminée. « Cela suit son cours », a simple­ment déclaré l’en­tou­rage de l’ac­tuel 31e mondial chez nos confrères de RMC Sports.

L’objectif est évidem­ment de parti­ciper au Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre), ce qui laisse plus de 10 jours au Parisien pour se préparer. 

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 13:09

