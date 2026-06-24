Absent depuis le tournoi de Rome où il avait abandonné au deuxième tour pour une blessure encore mystérieuse (hanche ou rechute au niveau du dos), Arthur Fils a rassuré tout le monde ce mardi en battant lors d’une exhibition le récent demi‐finaliste à Roland‐Garros, Jakub Mensik.
Interrogé à sa sortie du court par nos confrères de L’Équipe, le numéro 1 français s’est montré très rassurant à cinq jours du début de Wimbledon où il essaiera d’imiter son parcours en 2024 où il avait atteint les huitièmes de finale.
« C’est très important de jouer des matches avant Wim, surtout sur gazon. Ça fait deux ans que je n’avais pas joué sur gazon, je me suis très, très bien senti, j’ai très bien joué, dans une bonne atmosphère. On s’est fait un bon match avec Jakub, il faisait assez chaud, on s’est tiré une bonne bourre. C’était vraiment cool. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 19:09