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Arthur Fils, l’énorme soula­ge­ment avant Wimbledon : « Ça fait deux ans que je n’avais pas joué sur gazon, je me suis très, très bien senti »

Par
Thomas S
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Absent depuis le tournoi de Rome où il avait aban­donné au deuxième tour pour une bles­sure encore mysté­rieuse (hanche ou rechute au niveau du dos), Arthur Fils a rassuré tout le monde ce mardi en battant lors d’une exhi­bi­tion le récent demi‐finaliste à Roland‐Garros, Jakub Mensik. 

Interrogé à sa sortie du court par nos confrères de L’Équipe, le numéro 1 fran­çais s’est montré très rassu­rant à cinq jours du début de Wimbledon où il essaiera d’imiter son parcours en 2024 où il avait atteint les huitièmes de finale. 

« C’est très impor­tant de jouer des matches avant Wim, surtout sur gazon. Ça fait deux ans que je n’avais pas joué sur gazon, je me suis très, très bien senti, j’ai très bien joué, dans une bonne atmo­sphère. On s’est fait un bon match avec Jakub, il faisait assez chaud, on s’est tiré une bonne bourre. C’était vrai­ment cool. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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